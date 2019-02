Hradecko - Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v neděli 3. února.

Basketbal:

Extraliga juniorky U19: Sokol HK – Slovanka (14 hala Eliščino nábř.).

Florbal:

II. liga ženy: Předměřice – Pardubice (9), Předměřice – Dobré (14). I. liga ženy: IBK HK – Třinec (16 vše hala Předměřice).

Fotbal:

Příprava: Třebeš – Roudnice (10), Třebeš dorostenky – Černilov st. žáci (12), Třebeš ml. dorost – Č. Kostelec (14), Třebeš ženy – Liberec B (16 vše UT Všesp. stadion), Olympia HK – soupeř v jed. (10), Nový HK ml. dor. – Třebechovice st. dor. (14), Třebeš st. žáci – Nový HK (16), Nový HK – soupeř v jed. (18 vše UT Orl. kotlina), Pardubice ženy – L. Bohdaneč U19 (10), Nepolisy – Kosičky (12), Chlumec – L. Bohdaneč (14), Stěžery – Městec Kr. (16 vše UT Kobylice), RMSK Cidlina U15 – soupeř v jed. (10), Skřivany – Nemyčeves (14), RMSK U19 – Chomutice (16 vše UT Chudonice).

Halový fotbal:

Dva turnaje dívek v hale HK-Třebeš (8 – st. žákyně, 13 – ml. žákyně 13).

Stěžerská zimní liga mládeže v nafukovačce: Třebechovice ml. přípravka – Třebeš (14), Dohalice ml. žáci – Chlumec (15), Újezd st. přípravka – Olympia HK (16).

Hokej:

Extraliga muži: Mountfield HK – Zlín (17.30). Krajská liga: Třebechovice – Opočno (17).

Šachy:

I. liga: Slavia HK – Č. Budějovice (10 Orl. kotlina). Krajský přebor: Slavia HK C – Jaroměř (Orl. kotlina), Lípa B – Rychnov B (Hostinec Malý Růžek HK). Reg. přebor: Ortex HK B – N. Bydžov B, Ortex HK C – Sokol HK B, N. Bydžov C – Lípa E (sokolovna), Slavia HK E – Lípa D (Orl. kotlina) vše od 9 hodin.

Volejbal:

Extraliga kadeti: Slavia HK – Č. Budějovice (9), Slavia HK – Brno (14).

Královéhradecký pohár muži (9 vše hala Orl. kotlina).

Chlumecká lentilka barevný minivolejbal (9 sokolovna a Slavíčkova hala).

