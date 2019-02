Basketbal:

Liga U19: Sokol PP HK – Nymburk (9). Extraliga st. žákyně U15: Sokol HK – Žabiny Brno (12). Extraliga juniorky U19: Sokol HK – KP Brno (14 vše hala Elišč. nábř.).

Florbal:

Královéhradecká liga muži: Předměřice – Jaroměř B (9), Jičín – FbC HK B (10.30), FbC HK B – Předměřice (14 vše hala Předměřice).

Fotbal:

Příprava: Třebeš ml. žáci – Nový HK (8), FC HK U13 – Olomouc (10), FC HK U12 – Olomouc (12), Třebeš – Rosice (14), Třebeš B – Předměřice (16), Třebeš st. dorost – Opatovice muži (18 vše UT Všesportovní stadion), Olympia HK – soupeř v jednání (10), Nový HK ml. žáci – Třebeš (12), Nový HK st. žáci – Pardubičky (14), Třebeš st. žákyně – Teplice (16), Nový HK ml. dorost – Holice st. dorost (18 vše UT Orlická kotlina), L. Bohdaneč U19 – Kobylice/ Kunčice U19 (10), Kunčice – Smiřice (12), Nepolisy – Stěžery (14), Chlumec – Kosičky (16 vše ZT Kobylice), RMSK Cidlina U19 – Opočnice (10), Žiželice – Skřivany (12 oba UT Chudonice).

Halový fotbal:

Turnaj st. přípravek se koná od 8h v hale Třebeš.

Stěžerská zimní liga mládeže v nafukovačce: Třebechovice st. přípravka – Olympia HK (12), Černilov st. přípravka – Stěžery (13), Chlumec st. přípravka – Prasek (14), Dohalice ml. žáci – FC HK dívky (15), Police st. přípravka – Újezd (16).

Futsal:

Zápasy divize (16 hala Předměřice).

Hokej:

Regionální liga junioři: Třebechovice – Dvůr Kr. (16.30).

Šachy:

I. liga: Slavia HK – Lysá (10 Orlická kotlina). Krajský přebor: Třebechovice – Jičín B (DDM), Slavia HK C – Lípa B (Orlická kotlina). Regionální přebor: Lípa D – Lípa E (Hostinec Malý Růžek HK), Sokol HK B – Dobruška (Eliščino nábř.), Lipky HK B – N. Bydžov C (ZŠ J. Gočára), N. Bydžov B – Ortex HK C (sokolovna), Slavia HK E – Ortex HK B (Orlická kotlina) vše od 9 hodin.

Volejbal:

Liga junioři: Slavia HK – Svitavy (10 a 13 hala Orl. kotlina). I. liga juniorky: Slavia HK – Česká Třebová (10 a 14 ZŠ Pouchov).

Lubomír Douděra