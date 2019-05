Fotbal:

Česká liga dorost U19 a U17: FC HK – Admira Praha (10 a 12.15 hř. Bavlna). Česká divize žáci U15 a U14: RMSK Cidlina N. Bydžov – Trutnov (10 a 11.45). I. liga ženy: FC HK – Plzeň (17 hř. Slavia HK).

Krajský přebor: N. Bydžov – Slavia HK, Třebeš – Jaroměř (oba 17). I. A třída: Kratonohy B – V. Poříčí, Roudnice – Nový HK (oba 17). I. B třída: Třebechovice – Malšovice (17). Krajský přebor st. dorost U19: Nový HK – Slavia HK (15), Předměřice – Týniště (17). Krajská soutěž st. dorost U19: Chlumec/ N. Město n. C. – Babí/V. Poříčí (10.30). Krajská soutěž starší žáci U15: Roudnice/Kunčice – Dobruška/Opočno (14.30), Třebechovice p. O. – Vamberk/ Rokytnice v O. h. (14.30). Krajský přebor ml. žáci: hř. Nový HK (9) – účast: Nový HK, Č. Skalice, Černilov.

Okresní přebor: Boharyně – Třebeš B (17). III. třída: Kunčice B – RMSK Cidlina N. Bydžov B, Nový HK B – Klamoš, Loko HK B – Neděliště (vše 17). IV. třída A: Lhota p. L. B – Hořiněves, Stěžery B – Jeníkovice (oba 17). IV. třída B: Červeněves B – Myštěves B, Lovčice B – N. Město n. C., Kobylice B – Nepolisy B (vše 17). OP st. žáci: Dohalice/Probluz – FC HK dívky (10), Stěžery – Nepolisy (14.30), Červeněves/Skřivany – Vysoká (15). OP st. přípravka: Lhota p. L./Roudnice – M. Lhota B (14 a 15). OP ml. přípravka: hř. Třebeš (9) – účast: Třebeš C, Třebeš dívky, Stěžery A a B; hř. Háječek (10) – účast: FC Hradec C a D, Libčany/Urbanice A a B; hř. Lhota p. L. (10) – účast: Lhota p. L., Vysoká, RMSK Cidlina B, Nepolisy.

Pozemní hokej:

Májový mezinárodní turnaj chlapců a dívek U10 až U14 (8 hř. Hradec Králové-Farářství).

Lubomír Douděra