BASKETBAL

Extraliga kadetky U17: Sokol Hradec Králové – Havířov (9.30). Liga kadetky U17: Sokol HK – Ostrava (11.30). Vč liga ženy: Sokol HK – Vysoká n. L. (13.30 vše hala Eliščino nábřeží).

FLORBAL

Liga junioři: FbC Hradec Králové – Ostrava (14 hala Třebeš). Královéhradecká liga muži: Předměřice n. L. – Náchod C (9), Všestary B – Č. Skalice (10.30), Předměřice n. L. – Všestary B (13.30). Divize muži: FbC Hradec Králové – Česká Lípa B (18 vše hala Předměřice n. L.).

FOTBAL

Česká divize dorost U19 + U17: N. Bydžov – Čáslav (10 a 12.15 hř. Chudonice UT). Česká liga žáci U13 + U12: FC HK – Svitavy (10 hř. Háječek). 2. liga dorostenky: Třebeš – Dukla Pr. (10). 1. liga mladší žákyně: FC HK – Plzeň (10.30). 1. liga st. žákyně: FC HK – Pardubice (12.30 obojí hř. Slavia HK Orl. kotlina). Krajský přebor: Třebeš – Slavia HK, Černilov – Kostelec n. O., Chlumec B – Police (vše 14). Krajská liga dorost U19: Nový HK – Rychnov (11). Krajská liga dorost U17: Vysoká – Dobruška/Opočno (10), Roudnice/Kunčice – Nový HK (11.15). Okresní přebor: Roudnice B – Myštěves, M. Lhota – Lovčice (obojí 14). 3. třída: Kunčice B – Loko HK B (14). 4. třída A: M. Lhota B – Lhota p. L. B (10), Nový HK B – Syrovátka, Stěžery B – Kratonohy (obojí 14). 4. třída B: Nepolisy B – Myštěves B, Červeněves B – Lužec (obojí 14). OP st. žáci: Lhota p. L./Roudnice – Stěžery (12), Prasek – Dohalice/Probluz (14). OP ml. žáci: Kunčice/N. Bydžov B – Lhota p. L./Roudnice (12), Urbanice/Libčany – Smiřice (14). OP st. přípravka: Kunčice – Myštěves (9.45 a 10.45), M. Lhota – Stěžery (12 a 13). OP ml. přípravka: hř. Černilov (9.30) – účast: Třebechovice, Černilov, Slavia HK A a B; hř. Nepolisy (10) – účast: Chlumec B, Nepolisy, Nový HK, FC HK dívky; hř. Hlušice (10) – účast: N. Bydžov B a C, Myštěves, Libčany/Urbanice; hř. Stěžery (10) – účast: Stěžery A a B, Lhota p. L., Olympia Hradec Králové/Kratonohy; hř. Kosičky (10) – účast: Kunčice, Kosičky, FC Hradec Králové A a B.

HOKEJ

Tipsport extraliga muži: Mountfield Hradec Králové – Dynamo Pardubice (18).

ŠACHY

2. liga: Slavia Hradec Králové – Chotěboř (10). Krajská soutěž: Slavia HK C – Kostelec n. O. (Orl. kotlina), Lípa C – Jičín C, Lípa D – Č. Kostelec (obojí Hostinec Malý Růžek HK), Lípa E Ortex – Dvůr Králové B (Ortex HK), Lipky HK – Nový Bydžov (ZŠ J. Gočára, vše 9).

VOLEJBAL

Extraliga junioři: Slavia Hradec Králové – Karlovarsko (9), Slavia Hradec Králové – Kojetín (15 hala Orlická kotlina).

Lubomír Douděra