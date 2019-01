Hradecko - Deník přináší čtenářům přehled sportovních událostí, které se v hradeckém okrese konají v sobotu 22. září.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv RLC Slavia HK

BASKETBAL:

TJ Sokol PP HK zápasy U14 a Vč liga muži (11.30 hala Třebeš). Vč přebor ml. mini U11: Stěžery – Pardubice (9 a 10.45 hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL:

FbC HK junioři (17 hala Třebeš).

FOTBAL:

ČFL: Převýšov – Vyšehrad (10.15). Divize: Olympia Hradec/Kratonohy – Čáslav (10.15 hř. Kratonohy). Celostátní liga dorost U19 a U17: FC HK – Plzeň (11 a 13.15 hř. Bavlna). Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Meteor Pr. B (10 a 12.15), RMSK Cidlina – Svitavy (10 a 12.15). Krajský přebor: Slavia HK – Dobruška (10.15), Libčany – Třebeš (16.30). I. A třída: Nový HK – Týniště, Loko HK – Kobylice (oba 16.30). I. B třída: Malšovice – Solnice, Kosičky – Javornice (oba 16.30). Krajský přebor st. dorost U19: Slavia HK – Broumov (13). Krajský přebor ml. dorost U17: Nový HK – Č. Kostelec (9.30). Krajský přebor st. žáci U15: Olympia HK/Kratonohy – Č. Kostelec (15). OP ml. žáci: Lhota p. L./Roudnice – Prasek (10), FC HK dívky – Stěžery (13 hř. Nový HK). OP st. přípravka: Třebechovice – Smiřice (9 a 10), Skřivany/Červeněves – Nepolisy (10 a 11), Libčany/Urbanice – Cerekvice/Probluz (10 a 11), Dobřenice – Kosičky (10 a 11), Myštěves – Lovčice (14 a 15). OP ml. přípravka: hř. Vysoká (9) účast: Lhota p. L., Vysoká, Černilov, Třebechovice; hř. Stěžery (10) účast: Prasek, Stěžery C, Kratonohy/Roudnice, Kunčice; hř. Háječek (13) účast: FC HK C a D, Hořiněves, Dohalice/Cerekvice; hř. Třebeš (14) účast: Třebeš C, Třebeš dívky, Chlumec B, Nepolisy. Firemní turnaj Porche (9 hř. Slavia HK).

HOKEJ:

Extraliga dorost: Monuntfield HK – Č. Budějovice (12). Extraliga junioři: Mountfield HK – H. Brod (16).

RUGBY:

Liga: Slavia HK – H. Brod (16 hř. Orl. kotlina).

VOLEJBAL:

Krajský přebor muži 2. třída: Třebechovice – Hořice (10 a 13).

Lubomír Douděra