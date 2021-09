Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovní akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejdéle do středy aktuálního týdne na e-mail: lubomir.doudera@tiscali.cz

Hradec Králové: Populární akce jubilejní 20. ročník „Město na kolech“ (start od 10 do 11 hodin od plaveckého bazénu). Jízda královéhradeckých občanů a jejich přátel na všem, co má kola a je poháněno lidskou silou.

Okresní přebor: Červeněves – Roudnice B, Libřice – Boharyně, Myštěves – Chlumec C, Prasek – Ohnišťany, Nový Bydžov B – Lovčice (hř. Hlušice), Dohalice – Vysoká B (vše 17).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.