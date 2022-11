Kooperativa NBL muži: Královští sokoli Hradec Králové – Pardubice (18 hala Třebeš).

FOTBAL

Zimní Tipsport liga: Mladá Boleslav – FC Hradec Králové (10.30 hř. Mladá Boleslav).

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Mountfield HK – Plzeň (18) zápas textově na www.onlajny.com

Extraliga junioři: Mountfield HK – Mladá Boleslav (15).

Extraliga dorost: Mountfield HK – Karlovy Vary (15).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – Žižkov (19 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Sobota 26. listopadu

BASKETBAL

Sdružený Vč přebor ml. minižactvo U12: Sokol Hradec – Přelouč (9 a 10.45 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

Všesportovní stadion UT: FC Hradec Králové U15 – Sosnowiec (10), FC Hradec Králové U13+U12 – Sosnowiec (12), FC Hradec Králové U14 – Náchod (14).

Slavia Hradec UT: Slavia Hradec Králové U14 – soupeř v jednání (10), Slavia Hradec Králové U15 – soupeř v jednání (12), Slavia Hradec Králové U19 – Brno (14), Slavia Hradec Králové U17 – Brno (16).

HALOVÝ FOTBAL

Předměřice: Ve sportovní hale pořádá OFS Hradec od 7.45 hodin halový Burdych OP mladších přípravek s účastí 29 týmů. Skupina A (7.45): Předměřice, Slavia Hradec B, Vysoká A, Smiřice A, Lhota p. L.; skupina B (9.35): Slavia Hradec A, Stěžery B, Libčany A, Smiřice B, Hořiněves; skupina C (11.25): Stěžery A, Nový Hradec B, Vysoká B, Černilov A, FC Hradec dívky; skupina D (13.15): Nový Hradec A, Malšova Lhota C, Třebeš dívky B, Libčany B, Nechanice; skupina E (15.05): Malšova Lhota A, Třebeš C, Černilov B, Červeněves, Třebechovice.

FUTSAL

Divize: Flamengo Hradec Králové – Stojice (17.30 sport. hala Předměřice).

HOKEJBAL

Extraliga: HBC Hradec Králové 1988 – HBC Kladno (11) zápas textově na www.onlajny.com

KENDÓ

Hradec Králové: Nozomi Dojo pořádá od 9 hodin akci ve sport. hale Třebeš.

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga junioři: Mountfield HK – Liberec (12).

Extraliga dorost: Mountfield HK – Plzeň (12.15).

Liga mladší žáci: Třebechovice – Náchod (9).

VODNÍ PÓLO

II. liga muži: Slavia Hradec – Tábor (12.30), Opava – Slavia Praha (13.45), Děčín – Tábor (17.30), Slavia Hradec – Opava (18.45).

I. liga mladší dorostenci: Slavia Hradec – Slavia Praha (10), Děčín – Brno (11.15), Slavia Praha – Děčín (15), Slavia Hradec – Brno (16.15 vše bazén Eliščino nábř.).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – Žižkov (10).

I. liga muži: Slavia Hradec – MFF Praha (13 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Neděle 27. listopadu

FOTBAL

Slavia Hradec UT: Pohár FAČR ženy 3. kolo: FC Hradec Králové – Dukla Praha (14).

HALOVÝ FOTBAL

Předměřice: Ve sportovní hale pořádá OFS Hradec od 8 hodin halový Burdych OP mladších přípravek, dohrávka skupina F (8): Malšova Lhota B, Třebeš dívky A, Roudnice/Kratonohy, Kunčice. Následuje od 9.30 hodin halový Sport Fotbal OP mladších žáků s účastí 14 týmů. Skupina A (9.30): Smiřice, Stěžery A, Černilov, Třebeš dívky, Lhota p. L.; skupina B (11.30): Nový Hradec, FC Hradec dívky A, Prasek, Hořiněves, Stěžery B; skupina C (13.30): Dohalice, FC Hradec dívky B, Roudnice/Kratonohy, Kunčice; finále (15).

FUTSAL

Krajský přebor: Zápasy (17 sport. hala Předměřice).

KENDÓ

Hradec Králové: Nozomi Dojo pořádá od 9 hodin akci ve sport. hale Třebeš.

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Olomouc – Mountfield HK (17) zápas textově na www.onlajny.com

ŠACHY

Krajský přebor: Třebechovice – Rychnov B (DDM), ŠK Lípa B – Náchod (Hostinec Malý Růžek), ŠK Lípa C Ortex – Hořice (Ortex), Slavia Hradec B – Nový Bydžov (TJ Slavia) vše od 9 hodin.

Regionální přebor: ŠK Lípa E – Rychnov B (Hostinec Malý Růžek), Nový Bydžov C – Doudleby (sokolovna) obojí od 9 hodin.

VODNÍ PÓLO

II. liga muži: Tábor – Opava (8), Slavia Hradec – Slavia Praha (9.15), Děčín – Opava (11.45), Tábor – Slavia Praha (13), Slavia Hradec – Děčín (15.30).

I. liga mladší dorostenci: Slavia Praha – Brno (10.30), Slavia Hradec – Děčín (14.15 vše bazén Eliščino nábř.).

VOLEJBAL

Liga juniorky: Slavia Hradec – Olomouc (9 sport. hala Pouchov).

Hradec Králové: Mikulášský turnaj ve volejbale a v barevném mini volejbale (9 až 16 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

