/POZVÁNKY/ Předposlední dubnový víkend nabízí fanouškům v královéhradeckém okrese spoustu možností, kam zavítat za sportem. Na výběr mají basketbal, florbal, fotbal, lední hokej, pozemní hokej, softbal, šachy, taneční sport, turistiku či volejbal.

FORTUNA:LIGA 14. kolo: FC Hradec Králové - FK Pardubice. | Foto: Radek Klier, FK Pardubice

Pátek 21. dubna

FOTBAL

OP dospělí: Roudnice B – Chlumec C (17.30).

III. třída východ: Olympia Hradec – Hořiněves (18 hř. Kukleny).

OP mladší žáci: Prasek – Nový Hradec (17.30).

OP starší přípravka: Předměřice/Loko HK – Lhota p. L. (17).

OP mladší přípravka: hř. Třebeš (17) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, FC Hradec dívky, Nový Hradec.

Nový Bydžov: Galavečer RMSK Cidlina Nový Bydžov (18 Jiráskovo divadlo).

Bastin chce pověsit kopačky na hřebík. Po sezoně končím, říká třetiligový snajpr

Sobota 22. dubna

BASKETBAL

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Litoměřice (13).

Ženská basketbalová liga play off o 3. místo: Sokol Hradec – Chomutov (15 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL

Turnaj starší žáci Sokol Předměřice (8 sport. hala).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Pardubice – FC Hradec Králové (16) zápas živě na O2 TV Fotbal

I. celostátní liga dorost U19 a U17: FC Hradec Králové – Zlín (13 a 15.15 hř. Olympia HK Kukleny).

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Liberec B (10 a 12.15), Nový Bydžov – Chrudim B (10 a 12.15).

Česká liga žáci U15 a U14: FC Hradec – Slavia Praha (10 hř. Háječek).

II. liga ženy: FC Hradec – Zlín (13.30 hř. Nový HK).

II. liga dorostenky: Třebeš – FC Praha (14.30).

I. liga starší žákyně: FC Hradec – Teplice (16).

Krajský přebor: Vysoká – Dobruška (10.15), Libčany – Červený Kostelec (17).

I. A třída: Nový Hradec – Třebeš B (10.30), Kunčice – Broumov (12.15), Třebechovice – Nové Město (17).

I. B třída: Skřivany – Nepolisy (10.15), Slavia Hradec B – Malšovice (10.15), Nový Bydžov B – Úpice (hř. Hlušice), Malšova Lhota – Javornice (obojí 17).

Krajská soutěž dorost U19: Černilov – Borohrádek (10).

Krajský přebor dorost U17: Předměřice/Malšova Lhota – Babí (13.30).

OP dospělí: Červeněves – Libřice, Nechanice – Lovčice, Prasek – Vysoká B (vše 10.15), Ohnišťany – Sendražice (11), Smiřice – Lhota p. L. (17).

III. třída východ: Stěžery B – Dohalice B (10), Lok. Hradec B – Dobřenice, Probluz – Lhota p. L. B, Jeníkovice – Neděliště (vše 17).

III. třída západ: Starý Bydžov – Převýšov (13), Kratonohy – Skřivany B (14), Syrovátka – Lužec, Boharyně – Klamoš, Myštěves – Nové Město (vše 17).

OP starší žáci: Stěžery – Skřivany/Červeněves (14).

OP starší přípravka: Třebeš B dívky – Kobylice (9), Chlumec B – Třebechovice (10), Malšova Lhota C – Vysoká B (10), Kratonohy/Roudnice – Nechanice (12.45 hř. Roudnice), Červeněves/Skřivany – Slavia Hradec B (13), Libčany – Vysoká (14.30).

OP mladší přípravka: hř. Kunčice (10) účast: Kunčice, Kosičky, Nechanice, Prasek; hř. Roudnice (10) účast: Roudnice/Kratonohy, Lhota p. L., Dohalice, Hořiněves.

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga finále play off 3. zápas: Třinec – Mountfield HK (17 živě na ČT Sport a O2 TV) přímý přenos před ČPP arénou na velkoplošné obrazovce.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: HC Slavia Hradec – HC Praga Praha (16 hř. Farářství).

SOFTBAL

Zápasy žákyně TJ Sokol Pouchov (8 sportovní areál).

ŠACHY

Šárovcova Lhota: Od 9 hodin se koná v Obecní hospodě 20. ročník šachového turnaje O Lhoteckého krále.

TANEČNÍ SPORT

Taneční skupina roku – taneční soutěž (7 sport. hala Třebeš).

TURISTIKA

Turistický závod pořádá TOM Nezmaři Předměřice v areálu rybníku Biřička na Novém Hradci, prezence v místě startu od 9 hodin, kategorie od nejmladšího žactva po dospělé, délka trati 2 až 6 km.

VOLEJBAL

Extraliga muži U22: Slavia Hradec – Svitavy (10), Slavia Hradec – Praha Prosek (16).

MČR veteráni: Zápasy od 10 do 18 hodin (vše sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Neděle 23. dubna

BASKETBAL

Liga U14: Sokol Oražské Předměstí – Ústí n. L. (10 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL

Turnaj elévové Sokol Předměřice (8 sport. hala).

FOTBAL

Česká fotbalová liga: Chlumec – Živanice (10.15), FC Hradec B – Přepeře (10.15 hř. Bavlna).

Česká divize žáci U15 a U14: Slavia Hradec – Kolín (10 a 12).

Krajský přebor: Chlumec B – Kostelec n. O. (14.30), Třebeš – Rychnov (17).

Krajský přebor dorost U19: Nový Bydžov B – Nový Hradec (14 hř. Kunčice), Třebechovice – Týniště (14).

Krajská soutěž dorost U19: Stěžery – České Meziříčí (13.30).

Krajský přebor dorost U17: Dohalice/Probluz – Česká Skalice (14).

Krajský přebor žáci U15: Předměřice – Vamberk/Rokytnice (10), Chlumec/Nový Bydžov B – Dobruška/Opočno (10 hř. Klamoš), Nový Hradec/Vysoká – Vrchlabí (13).

OP dospělí: Dohalice – Nový Hradec B (17).

III. třída východ: Malšova Lhota B – Cerekvice (17).

III. třída západ: Nepolisy B – Kunčice B (17).

OP starší žáci: Lhota p. L. – FC Hradec dívky (14.30).

OP mladší žáci: Smiřice – Hořiněves (10), Kosičky – Černilov (10), Lhota p. L. – Stěžery (10).

OP starší přípravka: FC Hradec dívky – Prasek (10 hř. Nový HK), Dohalice – Černilov (10).

OP mladší přípravka: hř. Předměřice (9.30) účast: Třebechovice, Předměřice/Lok. HK, Slavia Hradec B a C; hř. Červeněves (10) účast: Červeněves/Skřivany A a B, Vysoká A a B; hř. Malšova Lhota (10) účast: Malšovice, M. Lhota A, B a C; hř. Smiřice (12.30) účast: Smiřice A a B, Černilov A a B; hř. Dobřenice (14) účast: Dobřenice/Rohoznice, Vysoká C, FC Hradec A a B; hř. Libčany (14) účast: Libčany A a B, Stěžery A a B.

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga finále play off 4. zápas: Třinec – Mountfield HK (17 živě na ČT Sport a O2 TV) přímý přenos před ČPP arénou na velkoplošné obrazovce.

SOFTBAL

Zápasy žákyně TJ Sokol Pouchov (8 sportovní areál).

TANEČNÍ SPORT

Taneční skupina roku – taneční soutěž (7 sport. hala Třebeš).

VOLEJBAL

Extraliga U22 muži: Slavia Hradec – Zlín (9), Slavia Hradec – Velké Meziříčí (15 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

