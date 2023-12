/POZVÁNKY/ Poslední víkend před Vánocemi 2023 nabízí sportovním fanouškům v královéhradeckém okrese zajímavé menu. Za zmínku stojí především fotbalový turnaj Šampáňo Cup v předměřické hale, který bude velkou vzpomínkou na pupulárního hráče a později hlasatele Bohumila Lemfelda. Koná se ale i řada dalších zajímavých akcí.

Pátek 15. prosince

BASKETBAL

I. liga muži: Královští sokoli – Brno U23 (20 sport. hala Třebeš).

Hradec Králové: Turnaj regionální výběry dívky U14 (12 až 20 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábřeží).

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga junioři: Nový Bydžov – Dvůr Králové (20).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – VK Lvi Praha (19 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Sobota 16. prosince

BASKETBAL

Hradec Králové: Turnaj regionální výběry dívky U14 (10 až 20 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábřeží).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Zlín - FC Hradec Králové (15 živě O2 TV Fotbal).

HALOVÝ FOTBAL

Hradec Králové: Turnaj rodiče a trenéři TJ Sokol Třebeš (8 sport. hala Třebeš).

Předměřice: Jubilejní 40. ročník populárního halového fotbalového turnaje Šampáňo Cup se koná od 9 do 14 hodin ve sportovní hale Předměřice za pořadatelství Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. Letos poprvé toto setkání generací proběhne jako Memoriál Bohumila Lemfelda, který tento turnaji založil a organizoval. Zúčastní se šest týmů: Omnirecord, FC Nový Hradec Králové, Lokomotiva Hradec Králové, Sokol Třebeš, Garda FC Hradec Králové a ZŠ Sever. Hrát se bude systémem každý s každým 1x 18 minut. Představí se hráči a legendy nad 35 let a v každém družstvu může startovat jeden mladší hráč. S píšťalkou budou soudcovat jednotlivé duely zkušení rozhodčí Doubrava, Novák a Mudruňka, který je zároveň i delegátem OFS Hradec Králové na tomto turnaji. Organizátoři věří, že si do sportovní haly v Předměřicích najde v předvánočním čase cestu početné publikum.

FUTSAL

Předměřice: Královéhradecký přebor (16 sport. hala Předměřice).

ŠACHY

Hradec Králové: 3. Velká cena Královéhradeckého šachového svazu mládeže (9.10 ZŠ J. Gočára).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – VK Lvi Praha (10).

I. liga ženy U18: Slavia Hradec – Olomouc (10 a 14 vše sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Hradec Králové: Sokol Třebeš zápasy (8 sport. hala Pouchov).

Neděle 17. prosince

BASKETBAL

Hradec Králové: Turnaj regionální výběry dívky U14: o 7. místo (9), o 3. místo (9.30), o 5. místo (11), finále (11.30), slavnostní vyhlášení výsledků (13 vše sport. haly TJ Sokol Eliščino nábřeží).

Extraliga U19: Sokol Hradec – Trutnov (14.30 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL

Sokol Předměřice muži B zápasy (8 sport. hala).

FOTBAL

UMT Slavia Hradec: Nový Hradec dorost – soupeř v jednání (10).

HALOVÝ FOTBAL

Hradec Králové: Od 8.30 hodin pořádá Okresní fotbalový svaz Hradec Králové ve sportovní hale Třebeš turnaj minipřípravek 3+0 s účastí 16 týmů. Skupina A (8.30 – 12): Třebeš 1, Třebeš 2, AFK Opatovice 1, AFK Opatovice 2, Malšova Lhota 1, Malšova Lhota 2, RMSK Nový Bydžov, Chlumec; skupina B (12.30 – 16): FC Hradec 1, FC Hradec 2, Lázně Bohdaneč 1, Lázně Bohdaneč 2, Třebeš 3, Vysoká n. L., FC Hradec dívky, Slavia Hradec.

Hradec Králové: FC Slavia Hradec pořádá ve sportovní hale Slavie v Orlické kotlině turnaj starších přípravek (7.30 až 14.30).

FUTSAL

Divize: Flamengo Hradec – Světlá n. S. (18 sport. hala Předměřice).

KARATE

Hradec Králové: Akce karate (8 sport. hala Pouchov).

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga: Třebechovice – Jaroměř (17).

RUGBY

Hradec Králové: Turnaj (12.30 hř. UT Slavia HK).

ŠACHY

II. liga: ŠŠPM Lipky HK – Turnov B (10 ZŠ J. Gočára).

Krajská soutěž: ŠŠPM Lipky HK C – Jaroměř B (ZŠ J. Gočára), Nový Bydžov B – Hořice B (obojí 9).

