OP starší přípravka: Předměřice/Loko HK – Černilov (17).

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Pardubice - Mountfield HK (18), zápas textově na www.onlajny.com

Extraliga junioři: Mountfield HK – Litvínov (17).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – Prostějov B (19 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Sobota 22. října

BASKETBAL

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Trutnov (12.30).

Kooperativa NBL muži: Královští sokoli – Děčín (17 obojí sport. hala Třebeš).

Sdružený Vč přebor ml. minižactvo U12: Sokol Hradec – Holice (9 a 10.45).

Extraliga kadetky U17: Sokol Hradec B – Ostrava (15).

Liga kadetky U17: Sokol Hradec B – Benešov (17 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Sdružený Vč přebor ml. minižactvo U12: Stěžery – Týniště (9 a 10.45 tělocvična tamtéž).

FLORBAL

I. liga amatérů Královéhradecka (8 až 20 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

I. celostátní liga dorost U19 a U17: FC Hradec Králové – Ostrava (12 a 14.15 hř. Bavlna).

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec – Viktoria Žižkov B (12.45 a 15 hř. Olympia Kukleny).

Česká liga žáci U15 a U14: Nový Bydžov – Mladá Boleslav (10 a 12).

I. A třída: Loko Hradec – Nové Město n. Met. (14), Kunčice – Železnice, Stěžery – Třebeš B (obojí 15).

I. B třída: Nový Bydžov B – Dvůr Králové B (hř. Hlušice), Malšova Lhota – Meziměstí (obojí 15).

Krajský přebor st. dorost U19: Nový Bydžov B – Týniště (12.15 hř. Kunčice).

Krajská soutěž st. dorost U19: Černilov – Vamberk (15).

Krajský přebor ml. dorost U17: Lhota p. L. – Vrchlabí (12.30).

Krajský přebor st. žáci U15: Chlumec/Nový Bydžov B – Smiřice/Černilov (10 hř. Klamoš), Předměřice – Vrchlabí (12.30).

Okresní přebor: Vysoká B – Libřice, Sendražice – Chlumec C, Lovčice – Prasek, Nechanice – Smiřice, Ohnišťany – Červeněves (vše 15).

III. třída východ: Olympia Hradec – Jeníkovice (10.15), Libčany B – Dohalice B, Cerekvice – Neděliště (obojí 15).

III. třída západ: Syrovátka – Nové Město n. C., Skřivany B – Klamoš, Kratonohy – Starý Bydžov, Myštěves – Boharyně (vše 15).

OP starší žáci: Prasek – Skřivany/Červeněves (12).

OP mladší žáci: Nepolisy – Vysoká B (10).

OP starší přípravka: Nový Hradec – Stěžery (10), FC Hradec dívky – Slavia Hradec B (10 hř. Nový HK), Vysoká – Smiřice (10), Prasek – Kunčice (10), Chlumec B – Kratonohy/Roudnice (10), Nechanice – Kobylice (12.30).

OP mladší přípravka: hř. Černilov (10) účast: Černilov A a B, FC Hradec A a B; hř. Libčany (10) účast: Libčany A a B, Chlumec B, Nepolisy; hř. Třebechovice (10) účast: Třebechovice, Malšovice, Nechanice, Dohalice.

Hradec Králové: Triangl turnaj kategorie U-9 (14 hř. Háječek) účast: FC Hradec Králové, Jablonec, Olomouc.

HOKEJBAL

Extraliga: Plzeň - HBC Hradec Králové 1988 (14), zápas textově na www.onlajny.com

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga junioři: Mountfield HK – Karlovy Vary (12.15).

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žákyně U15: Slavia Hradec – Hostivař (10).

Extraliga muži: Slavia Hradec – Plzeň (12).

Extraliga ženy: Slavia Hradec – Hostivař (14 vše hř. Farářství).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – Prostějov B (10).

Kvalifikace Český pohár U18: zápasy (9 až 18 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Neděle 23. října

BASKETBAL

Extraliga kadetky U17: Sokol Hradec B – Ostrava (9.30).

Liga kadetky U17: Sokol Hradec B – Pelhřimov (11.30 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: České Budějovice – FC Hradec Králové (15), živě na O2 TV Fotbal a textově na www.onlajny.com

Česká fotbalová liga: FC Hradec Králové B – Chlumec (10.15 hř. Slavia HK).

Divize: Nový Bydžov – Čáslav (15.30).

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec Králové B – Čáslav (10 a 12.15 hř. Bavlna).

Krajský přebor: Chlumec B – Vysoká (14.30), Třebeš – Libčany (15).

I. A třída: Roudnice – Trutnov B (15).

I. B třída: Předměřice – Černilov (15).

Krajský přebor st. žáci U15: Nový Hradec/Vysoká – Malšova Lhota (10 hř. Vysoká), Třebechovice – Police (14).

Okresní přebor: Dohalice – Roudnice B, Nový Hradec B – Lhota p. L. (obojí 15).

III. třída východ: Hořiněves – Lhota p. L. B, Loko Hradec B – Probluz, Malšova Lhota B – Stěžery B (vše 15).

III. třída západ: Kunčice B – Převýšov, Nepolisy B – Lužec (obojí 15).

OP starší žáci: Lhota p. L. - Stěžery (12.30).

OP mladší žáci: Černilov – Lhota p. L. (10), Kosičky – Roudnice/Kratonohy (10), Smiřice – Nový Hradec (10), FC Hradec dívky – Prasek (12.30 hř. Nový HK), Kunčice – Stěžery (13), Hořiněves – Dohalice (13.15).

OP starší přípravka: Červeněves/Skřivany – Libčany (9.30), Dohalice – Lhota p. L. (10).

OP mladší přípravka: hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Slavia HK B a C; hř. Nový HK (10) účast: FC HK dívky, Nový HK, Malšova Lhota A a B; hř. Kunčice (10) účast: Kunčice, Kosičky, Vysoká A a B; hř. Roudnice (10) účast: Roudnice/Kratonohy, Lhota p. L., Třebeš dívky, Třebeš C; hř. Smiřice (12.30) účast: Smiřice A a B, Předměřice/Lok. HK; hř. Hořiněves (13.15) účast: Hořiněves, Malšova Lhota C, Prasek, Červeněves/Skřivany.

FUTSAL

Pohár SFČR čtvrtfinále: Flamengo Hradec – Slavia Praha (18 sport. hala Třebeš).

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Liberec - Mountfield HK (17.20), zápas živě na ČT Sport a textově na www.onlajny.com

Krajská liga: Třebechovice – Jaroměř (17).

RUGBY

Liga: Hradec – Chrudim (14 hř. Slavia HK).

VOLEJBAL

Kvalifikace Český pohár U18: zápasy (9 až 14 sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejpozději do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

Lubomír Douděra