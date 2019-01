Královéhradecko - Kam o víkendu za sportem? Prohlédněte si naši pozvánku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

Pátek 28. listopadu

BASKETBAL

Okresní přebor: Rebels Hradec – Sl. Předměstí (20.30 Spec. škola Hradecká ul.), Baskeťáci Josefov – BKV Podnik. škola (19.45 SOU Karlov), BSK Hradec – Rebels Junior (17.30 ZŠ M. Horákové), Košíkářský kroužek – Alkon Interier (18 SPŠ stavební Pospíšilova tř.).

FOTBAL

Hradec Králové: Zasedání VV OFS Hradec se koná od 15 hodin v budově OV ČSTV (Habrmanova 192). Od 17 hodin následuje ve vinárně Lola (Nerudova ul.) společné setkání členů VV a komisí OFS Hradec.

LEDNÍ HOKEJ

Krajský přebor dorost: SK Třebechovice – HC VCES Hradec Králové B (19.30).

STOLNÍ TENIS

Okresní přebor muži II. třída: Slavia Hradec D – Kosice (17 TJ Slavia).

Sobota 29. listopadu

BASKETBAL

Ženská basketbalová liga: Sokol Hradec – Basket Slovanka (16). Liga ml. žákyně: Sokol Hradec – WBA Sparta (18) vše sport. hala TJ Sokol (Elišč. nábř.).

FOTBAL

Hradec Králové: Výroční schůze fotbalistů Dopravního podniku se koná od 17 hodin v restauraci Pod Strání.

GOLF

Hradec Králové: Indoor Golf Centrum Fomei (areál Temešvár) pořádá akci Den otevřených dveří. Zájemci si mohou od 9 do 18 hodin zdarma a za odborné pomoci trenérů vyzkoušet golfové odpaly nejen do tréninkových sítí, ale i na golfových simulátorech.

HALOVÝ FOTBAL

Hlušice: Ve sport. hale se ve dnech 29. a 30. 11. koná halový turnaj ml. žáků Břemus cup. Hradec Králové: Olympia HK pořádá od 8.30 hodin ve sportovní hale ZŠ Kukleny halový fotbalový turnaj st. elévů (roč. 99 a ml.). Chlumec n. C.: Ve Slavíčkově hale se od 8.30 hodin koná Okresní přebor mladších žáků v halové kopané (rozhodčí Novák, Hájek, Vojtěch). Skupina A (sraz do 8 hodin): FC Hradec Králové žákyně, Skřivany, Dohalice, Stěžery, Chlumec nad Cidlinou B; skupina B (sraz do 10.45 hodin): Probluz, Olympia Hradec C, Libčany, Třebeš B, Předměřice; finále (14). Stěžerská zimní liga: Jaroměř ml. elévové – Stěžery (13), Černilov ml. elévové – Dohalice (14), Třebeš st. elévové – Třebechovice (15), Malšova Lhota dor. – FC Hradec ženy (16), Nový Hradec dor. – Stěžery (17), Syrovátka muži – Berka (18).

RICOCHET

Hradec Králové: Královéhradecký Open se koná v Ricochet centru Hradec.

STOLNÍ TENIS

Extraliga muži: TJ Sokol Pražské Předměstí – SF SKK El Niňo Praha (13). II. liga muži: TJ Sokol Pražské Předměstí B – Sokol Brušperk (15 obojí Pražs. Předm., Chelč. ul.). Okresní přebor muži I. třída: Nový Bydžov A – Stěžery C (17 sokolovna). Hradec Králové: Regionální turnaj dětských domovů ve stolním tenise se uskuteční od 9 hodin v Orlovně (Kozinova ul.). Představí se šestice týmů: Dětský domov se školou Kostelec n. O., Dětský domov se školou Králíky, Speciální škola Svítání, Dětský domov se školou Hrochův Týnec, Dětský domov Holice a Dětský diagnostický ústav Hradec Králové.

Neděle 30. listopadu

BASKETBAL

Junioři U18: Sokol Pražské Předměstí – Den Braven Krnov (8.30). Liga ml. žákyně: Sokol Hradec – Karlovy Vary (10.30). Východočeská liga muži: Sokol Pražské Předměstí – Turnov (12.30) vše sport. hala TJ Sokol (Elišč. nábř.).

HALOVÝ FOTBAL

Chlumec n. C.: Ve Slavíčkově hale se od 8.30 hodin koná Okresní přebor starších žáků v halové kopané. Skupina A (sraz do 8 hodin): Skřivany, Třebeš B, Hlušice, Lhota p. Libčany, FC HK žákyně; skupina B (sraz do 10.45): Probluz, Stěžery, Slavia HK B, Libčany, Chlumec n. C. B; skupina C (sraz do 13.30): Nový Hradec, Kunčice, Dohalice, Nové Město; finále (15:30). Stěžerská zimní liga: Probluz ml. elévové – Slavia Hradec (9), Probluz st. elévové – Slavia Hradec (10), FC Hradec B ml. elévové – Třebeš (11), Jaroměř st. elévové – Stěžery (12), Olympia Hradec st. elévové – Kunčice (13), Inter muži – White Koyots (14), White Brothers muži – Libčany (15).

LEDNÍ HOKEJ

Krajská liga: SK Třebechovice – Spartak Nové Město n. Met. (17).

STOLNÍ TENIS

Extraliga muži: TJ Sokol Pražské Předměstí – TTC EN Praha (10). II. liga muži: TJ Sokol Pražské Předměstí B – TŽ Třinec (12 obojí Pražské Předm., Chelč. ul.).

ŠACHY

Krajský přebor: ŠK Lípa B – Rychnov B (10 hospoda Na bojišti Chlum), Slavia Hradec C – ŠK Lípa A (10 TJ Slavia). Regionální soutěž: DDM Třebechovice C – Hořice C (DDM), Slavia Hradec E – DDM Třebechovice B, Slavia Hradec F – Sokol Hradec B (obojí TJ Slavia) začátky shodně od 9 hodin. (ld)