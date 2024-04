/POZVÁNKY/ V nabídce sportovních akcí v královéhradeckém okrese o prvním dubnovém víkendu převládají fotbalové zápasy, ale ke slovu přijdou i další sporty jako basketbal, volejbal, lední hokej, pozemní hokej, florbal, hokejbal, šachy nebo hobby horsing.

Pátek 5. dubna

BASKETBAL

I. liga muži první zápas semifinále play off: Královští sokoli – Litoměřice (19 sport. hala Třebeš).

FOTBAL

OP st. přípravka: Kosičky – Třebeš B dívky (17).

LEDNÍ HOKEJ

Liga starších žáků 8. tříd první zápas semifinále: Mountfield HK – Plzeň (17.15).

Sobota 6. dubna

BASKETBAL

Regionální liga a Vč přebor U14: Sokol Hradec C – Heřmanův Městec (9 a 11).

Extraliga U17: Sokol Hradec – USK Praha (13).

Liga U17: Sokol Pražské Předměstí – Tesla Pardubice (15).

I. liga ženy: Studánka – USK Praha (18 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Sdružený Vč přebor U11: Královští Sokoli – kvalifikant (9 a 10.45 tělocvična tamtéž).

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Podolí (18 sport. hala Třebeš).

FLORBAL

Liga amatérů Královéhradecka play off (8 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Vysoké Mýto (10 a 12.15).

Česká liga žáci U15 a U14: RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC Hradec Králové (10 a 12).

Divize ženy: Třebeš – Polepy (16.30).

II. liga starší žákyně: Třebeš – Bohemians Praha (14.30).

Krajský přebor: Chlumec B – Týniště (14).

I. A třída: Nový Bydžov B – Kunčice (16.30 hř. Hlušice).

I. B třída: Kosičky – Vrchlabí B (16.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Smiřice/Černilov – Hořice (13), Stěžery – Velké Poříčí (13).

Krajský přebor st. žáci U15: Chlumec/RMSK Cidlina B – Třebechovice (10 hř. Chlumec), Vysoká/Nový Hradec – Vrchlabí (10.30 hř. Nový HK).

Okresní přebor: Olympia Hradec – Dohalice (10.15), Lovčice – Roudnice B (15), Vysoká B – Lhota p. L., Prasek – Libřice, Nechanice – Skřivany B, Nový Hradec B – Sendražice, Malšovice – Kobylice (vše 16.30).

III. třída východ: Smiřice – Slavia Hradec C, Stěžery B – Loko Hradec B (obojí 16.30).

III. třída západ: Převýšov – Nepolisy B (14.30), Syrovátka – Kratonohy, Červeněves – Boharyně, Myštěves – Nové Město n. C. (vše 16.30), Lužec – Dobřenice (17).

OP ml. žáci: Libčany – Třebechovice (14).

OP st. přípravka: Předměřice – Slavia Hradec B (10), Smiřice – Červeněves/Skřivany (10), Vysoká B – Prasek (10), Vysoká A – Smiřice B (11.45), Slavia Hradec C – Třebechovice (13.30), Malšova Lhota C – Probluz (14).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Kunčice (10) účast: Libčany, Kunčice, Roudnice/Kraronohy A a B; hř. Prasek (13) účast: Prasek, Nechanice, Třebechovice, Malšovice, Černilov; hř. Slavia HK (13.30) účast: Slavia HK B a C, Malšova Lhota A a B.

HOKEJBAL

Extraliga: HBC Hradec Králové 1988 – Ústí n. L. (11 hř. Orel).

VOLEJBAL

Finále poháru mužů a žen Královéhradeckého krajského volejbalového svazu (9 sport. hala Třebeš).

Zápasy Slavia Hradec (9.30 sport. hala Pouchov).

Neděle 7. dubna

BASKETBAL

Extraliga U17: Sokol Hradec – Chomutov (9).

I. liga ženy: Studánka – Strakonice (11).

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Kyjov (13 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

U13 play off: Stěžery – Sokol Hradec B (9), Sokol Hradec B – Havlíčkův Brod (10.45), Havlíčkův Brod – Stěžery (12.30 vše tělocvična tamtéž).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Teplice - FC Hradec Králové (15 O2 TV Fotbal).

Česká fotbalová liga: Chlumec – Pardubice B (10.15), FC Hradec B – Most (10.15 hř. Slavia HK).

Divize: Nový Bydžov – Spoje Praha (16.30).

Česká liga dorost U19 a U17: FC Hradec Králové – Ústí n. L. (11 a 13.15 hř. Bavlna).

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec – Liberec B (10 a 12.15 hř. Olympia HK).

Česká divize žáci U13+U12: Třebeš – Vyšehrad Praha (13.30).

I. A třída: Třebeš B – Třebechovice, Roudnice – Nový Hradec (obojí 16.30).

I. B třída: Skřivany – Chlumec C (15), Nepolisy – Kocbeře (16.30).

Krajská soutěž st. dorost U19: Stěžery – Nová Paka/Stará Paka (13).

Krajský přebor ml. dorost U17: Nový Hradec/Vysoká – Mladé Buky/Hostinné (10 hř. Vysoká), Malšova Lhota – Choceň (13.30), Slavia Hradec B – Svitavy (14.30 hř. Olympia HK).

Krajský přebor st. žáci: Malšova Lhota – Černilov/Smiřice (11).

III. třída východ: Malšova Lhota B – Probluz, Hořiněves – Jeníkovice, Dohalice B – Kunčice B, Libčany B – Neděliště (vše 16.30).III. třída západ: Klamoš – Ohnišťany (14).OP dorost OFS Nymburk: Červeněves/Skřivany – Rožďalovice (15).OP st. žáci: Probluz – Roudnice/Kratonohy (10), Stěžery – Prasek (10), Nový Hradec/Vysoká B – Kunčice/RMSK Cidlina N, Bydžov C (10.30), Skřivany/Červeněves – Lhota p. L. (12.30).OP ml. žáci: Lhota p. L. – Černilov (10), Smiřice – Nepolisy (10), Dobřenice/Rohoznice – Vysoká B (10), Skřivany/Červeněves – Nechanice (10.15).OP st. přípravka: Dohalice – Hořiněves (13.30), Kunčice – Libčany (14.30).OP ml. přípravka: Turnaj hř. Třebeš (10) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, Nový Hradec A a B; hř. Smiřice (12.30) účast: Smiřice, Dohalice, Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L.; hř. Nový Hradec (13.30) účast: FC Hradec, FC Hradec dívky, Stěžery A a B; hř. Vysoká (16.30) účast: Vysoká A a B, Červeněves/Skřivany, RMSK Cidlina Nový Bydžov.

HOBBY HORSING

Czech Hobby Horsing Tour sestavy s koníčkem na dřevěné tyči (10 sport. hala Třebeš).

POZEMNÍ HOKEJ

Extraliga ženy: Slavia Hradec – Bohemians Praha (10 hř. Farářství).

ŠACHY

II. liga: ŠŠPM Lipky HK – Liberec (10 ZŠ J. Gočára).

Lubomír Douděra