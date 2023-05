/POZVÁNKY/ Tradičně bohaté sportovní menu. Druhý květnový víkend nabízí fanouškům v královéhradeckém okrese množství zajímavých událostí, turnajů a zápasů. Navštívit lze basketbal, cyklistiku, fotbal, malý fotbal, frisbee, karate, mažoretky, pozemní hokej, softbal či šipky.

Do třebešské haly zavítá mistrovství ČR v karate SKIF. | Foto: Deník/Michal Fanta

Pátek 12. května

BASKETBAL

Hradec Králové: Mistrovství ČR starší žákyně U-13 bude rozehráno s účastí 12 týmů. Skupina A: Sadská, Litoměřice, Olomouc; skupina B: Slovanka Praha, Benešov, Sokol Hradec; skupina C: Pardubice, Ostrava, Strakonice; skupina D: Tygři Praha, Brno, DbaK. Zápasy 9 až 18.20 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábřeží, tamtéž ve 20 hodin slavnostní zahájení.

FOTBAL

I. celostátní liga U19 a U17: FC Hradec Králové – Pardubice (11 a 13.15 hř. Olympia HK Kukleny).

MAŽORETKY

Hradec Králové: Na zimním stadionu se koná s podporou města Hradec Králové mistrovství České republiky mažoretek, které organizuje hradecký A-tem HK klub aerobiku a mažoretek.

Sobota 13. května

BASKETBAL

Hradec Králové: Mistrovství ČR starší žákyně U-13 zápasy 9 až 18.20 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábřeží.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: FC Hradec Králové – Mladá Boleslav (15 hř. Mladá Boleslav) živě na O2 Fotbal.

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec – Brandýs Boleslav (10 a 12.15 hř. Olympia HK Kukleny).

Česká divize žáci U15 a U14: Třebeš – Football Talent Academy (10 a 12).

I. liga mladší žákyně: FC Hradec Králové – Sparta Praha (10.30 hř. Nový HK).

Krajský přebor: Chlumec B – Libčany (16).

I. A třída: Kunčice – Náchod B, Roudnice – Třebechovice, Loko Hradec – Trutnov B, Třebeš B – Nové Město (vše 17).

I. B třída: Kobylice – Nepolisy, Předměřice – Zdelov, Černilov – Opočno (vše 17).

Krajský přebor dorost U19: Slavia Hradec B – Vrchlabí (14.30 hř. Olympia HK Kukleny).

Krajská soutěž dorost U19: Černilov – Stěžery (14.30).

Krajský přebor dorost U17: Lhota p. L. – Hořice (14).

Krajský přebor žáci U15: Smiřice/Černilov – Nové Město (13.30).

OP dospělí: Lovčice – Červeněves (10.15), Nový Hradec B – Roudnice B (15), Sendražice – Smiřice, Libřice – Prasek, Vysoká B – Dohalice, Nechanice – Ohnišťany (vše 17).

III. třída východ: Dobřenice – Stěžery B, Hořiněves – Jeníkovice, Neděliště – Lhota p. L. B (vše 17).

III. třída západ: Syrovátka – Kratonohy, Nové Město – Lužec (obojí 17).

OP mladší žáci: Stěžery – Prasek (14), Hořiněves – Lhota p. L. (15).

OP starší přípravka: Černilov – FC Hradec dívky (10), Smiřice – Dohalice (10), Třebechovice – Slavia Hradec B (10), Kratonohy/Roudnice – Třebeš B dívky (10), Nechanice – Malšova Lhota C (14.30).

OP mladší přípravka: hř. Háječek (9) účast: FC Hradec A a B, FC Hradec dívky, Nový Hradec; hř. Červeněves (9.30) účast: Červeněves/Skřivany A a B, Libčany A a B; hř. Slavia HK (10) účast: Slavia Hradec B a C, Smiřice A a B; hř. Prasek (10) účast: Nechanice, Prasek, Malšovice, Malšova Lhota C; hř. Malšova Lhota (14.30) účast: M. Lhota A a B, Třebeš dívky, Třebeš C; hř. Hořiněves (15) účast: Dohalice, Hořiněves, Dobřenice/Rohoznice, Vysoká C.

MALÝ FOTBAL

Hradec Králové: Mistrovství ČR neslyšící žáci (10 až 14.30 hř. Sokol Malšovice).

Hradec Králové: Zápasy (8 hř. Olympia HK Kukleny).

FRISBEE

Hradec Králové: Frisbee (létající talíře) turnaj (8.30 hř. Slavia Hradec Orlická kotlina).

MAŽORETKY

Hradec Králové: Na zimním stadionu se koná s podporou města Hradec Králové mistrovství České republiky mažoretek, které organizuje hradecký A-tem HK klub aerobiku a mažoretek.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žákyně: HC Slavia Hradec – SK Slavia Praha (10 hř. Farářství).

SOFTBAL

Hradec Králové: Zápasy kadeti Sokol Pouchov (8 sport. areál Pouchov).

ŠIPKY

Hradec Králové: Turnaj v elektronických šipkách Staropramen Cup (17.15 Šipkařský klub Rychtářka Věkoše).

Neděle 14. května

BASKETBAL

Hradec Králové: Mistrovství ČR starší žákyně U-13 zápasy o konečné pořadí 8.30 až 12.30, slavnostní zakončení ve 14.30 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.

CYKLISTIKA

Hradec Králové: 22. ročník akce Kola v přírodě aneb Putování za krtečkem (start 9.30 až 11 hodin od Zděné boudy v Malšovicích (určeno pro děti, mládež, celé rodiny).

FOTBAL

Česká fotbalová liga: FC Hradec Králové B – Teplice B (10.15 hř. Bavlna).

Divize: Nový Bydžov – Trutnov (17).

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec Králové B – Náchod (10 a 12.15 hř. Háječek).

Česká liga žáci U15 a U14: Nový Bydžov – FC Hradec Králové (10 a 12).

Divize ženy: Třebeš – Chotusice (10.15).

I. A třída: Stěžery – Sobotka (17).

I. B třída: Kosičky – Stará Paka (17).

Krajský přebor dorost U17: Chlumec/Nový Bydžov B – Dohalice/Probluz (14 hř. Lovčice).

Krajský přebor žáci U15: Třebechovice – Červený Kostelec (10), Malšova Lhota – Mladé Buky/Hostinné (14).

OP dospělí: Chlumec C – Lhota p. L. (17).

III. třída východ: Cerekvice – Probluz, Libčany B – Olympia Hradec, Loko Hradec B – Malšova Lhota B (vše 17).

III. třída západ: Klamoš – Převýšov (14), Nepolisy B – Myštěves, Kunčice B – Boharyně, Skřivany B – Starý Bydžov (vše 17).

OP starší žáci: FC Hradec dívky – Prasek (12.30 hř. Stěžery), Skřivany/Červeněves – Lhota p. L. (14.30).

OP mladší žáci: FC Hradec dívky – Vysoká B (10 hř. Nový HK), Kosičky – Nový Hradec (10), Černilov – Roudnice/Kratonohy (10), Nepolisy – Dohalice (14), Kunčice - Smiřice (15).

OP starší přípravka: Kunčice – Předměřice/Loko HK (10), Stěžery – Libčany (15).

OP mladší přípravka: hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Třebechovice, Předměřice/Loko HK; hř. Chlumec (14.30) účast: Chlumec B, Nepolisy, Kunčice, Kosičky; hř. Vysoká (16.45) účast: Vysoká A a B, Roudnice/Kratonohy, Lhota p. L.

KARATE

Hradec Králové: Mistrovství ČR karate SKIF 2023 (7 sport. hala Třebeš).

MAŽORETKY

Hradec Králové: Na zimním stadionu se koná s podporou města Hradec Králové mistrovství České republiky mažoretek, které organizuje hradecký A-tem HK klub aerobiku a mažoretek.

SOFTBAL

Hradec Králové: Zápasy kadeti Sokol Pouchov (8 sport. areál Pouchov).

Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejpozději do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

Lubomír Douděra