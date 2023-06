/POZVÁNKY/ Bohatému víkendovému sportovnímu menu v královéhradeckém okrese vévodí jednoznačně fotbal. Příznivci mohou ale navštívit i šipky, volejbal, malý fotbal nebo karate.

sestřih divizního zápasu Nový Bydžov - Dobrovice | Video: Josef Bekera

Pátek 9. června

FOTBAL

Česká divize dorost U17 a U19: Slavia Hradec – Liberec B (14.45 a 17 hř. Olympia HK Kukleny).

OP: Nechanice – Prasek, Nový Hradec B – Chlumec C (obojí 18).

OP starší přípravka: Předměřice/Loko HK – Libčany (17), Třebeš B dívky – Červeněves/Skřivany (17).

Sobota 10. června

FOTBAL

Česká fotbalová liga: FC Hradec B – Velvary (10.15 hř. Bavlna).

I. celostátní liga liga U19 a U17: FC Hradec – Slovácko (13 a 15.15 hř. Olympia HK Kukleny).

Česká divize dorost U19 a U17: Nový Bydžov – Třebeš (10 a 12.15).

Česká liga žáci U15 a U14: FC Hradec – Liberec (10 a 12 hř. Slavia HK).

Krajský přebor: Chlumec B – Týniště (16), Libčany – Solnice, Třebeš – Police (obojí 17).

I. A třída: Stěžery – Železnice, Kunčice – Třebechovice (obojí 17).

I. B třída: Předměřice – Meziměstí, Malšova Lhota – Malšovice (obojí 17).

Krajská soutěž dorost U19: Stěžery – Velké Poříčí (14), Černilov – Lázně Bělohrad/Miletín (17).

Krajský přebor žáci U15: Předměřice – Mladé Buky/Hostinné (10).

OP dospělí: Lovčice – Lhota p. L. (16), Sendražice – Libřice, Vysoká B – Červeněves, Ohnišťany – Roudnice B, Dohalice – Smiřice (vše 17).

III. třída východ: Dobřenice – Lhota p. L. B, Hořiněves – Neděliště (obojí 17).

III. třída západ: Syrovátka – Boharyně (15), Myštěves – Starý Bydžov, Kratonohy – Lužec, Nepolisy B – Převýšov, Skřivany B – Nové Město (vše 17).

OP starší žáci: Prasek – Skřivany/Červeněves (13.30).

OP mladší žáci: Hořiněves – Stěžery (15).

OP starší přípravka: Chlumec B – Malšova Lhota C (10), Nechanice – Třebechovice (10), Smiřice – Prasek (10), Stěžery – Lhota p. L. (10), Kunčice – Vysoká (14.30).

OP mladší přípravka: hř. Červeněves (9.30) účast: Červeněves A a B, Malšovice, Malšova Lhota C; hř. Libčany (10) účast: Libčany A a B, Třebechovice, Předměřice/Loko HK; hř. Slavia HK (10) účast: Slavia Hradec B a C, FC Hradec A a B; hř. Vysoká (10) účast: Vysoká A a B, Smiřice A a B; hř. Nechanice (12.30) účast: Nechanice, Prasek, FC Hradec dívky, Nový Hradec; hř. Nepolisy (14.30) účast: Chlumec B, Nepolisy, Dobřenice/Rohoznice, Vysoká C; hř. Hořiněves (15) účast: Dohalice, Hořiněves, Černilov A a B.

Hradec Králové: Memoriál Josefa Součka se koná od 9 hodin na hřišti v Háječku s účastí 17 týmů: Kunčice, Hořice 1 a 2, Nový Hradec, Opatovice, Třebeš bílá a černá, FC Hradec 1, 2 a 3, Malšova Lhota 1 a 2, Vysoká, Stěžery 1 a 2, FC Hradec dívky, Lhota p. L.

ŠIPKY

Hradec Králové: Turnaj v elektronických šipkách Staropramen cup 2023 (17.15 Šipkařský klub Rychtářka Věkoše).

VOLEJBAL

Krajský přebor: Sokol Pouchov – Kostelec n. O. (9 hř. Pouchov).

Neděle 11. června

FOTBAL

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec B – Kolín (10 a 12.15 hř. Háječek).

I. A třída: Roudnice – Loko Hradec (17).

I. B třída: Nový Bydžov B – Skřivany (17 hř. Hlušice).

Krajský přebor dorost U17: Předměřice/Malšova Lhota – Dohalice/Probluz (10).

Krajský přebor žáci U15: Nový Hradec/Vysoká – Dobruška/Opočno (14).

III. třída východ: Cerekvice – Dohalice B, Libčany B – Stěžery B, Malšova Lhota B – Jeníkovice, Olympia Hradec – Probluz (vše 17).

III. třída západ: Kunčice B – Klamoš (17).

OP starší žáci: Lhota p. L. – Stěžery (14.30).

OP mladší žáci: Smiřice – Dohalice (10), Kosičky – Vysoká B (10), Černilov – Prasek (10), Nepolisy – FC Hradec dívky (14), Kunčice – Roudnice/Kratonohy (15).

OP starší přípravka: Kratonohy/Roudnice – Slavia Hradec B (10), Dohalice – FC Hradec dívky (15).

OP mladší přípravka: hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Třebeš dívky, Třebeš C.

MALÝ FOTBAL

Hradec Králové: Zápasy hř. Olympia HK Kukleny (8).

KARATE

Hradec Králové: Seminář karate a páskování (10 sport. hala Třebeš).

Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejpozději do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

Lubomír Douděra