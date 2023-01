Tipsport extraliga: Pardubice - Mountfield HK (18) zápas textově na www.onlajny.com

Soutěž 9. třídy: Třebechovice – Litomyšl (19.30).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – České Budějovice (19 sport. hala Slavie Orlická kotlina).

Sobota 21. ledna

BASKETBAL

Kooperativa NBL muži: Královští sokoli – Slavia Praha (18 sport. hala Třebeš).

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Brandýs (13).

Ženská basketbalová liga: Sokol Hradec – USK Praha (16 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL

I. liga amatérů Královéhradecka (8 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

Příprava: FC Hradec B muži – Dukla Praha B (10), FC Hradec U19 – Jihlava (12), FC Hradec U17 – Jihlava (14), Chlumec A muži – Vysoké Mýto (16 vše UT Všesportovní stadion), Slavia Hradec U19 – Vysoké Mýto (10), Slavia Hradec U17 – Vysoké Mýto (12), Jaroměř – Dvůr Králové (14 vše UT Slavia Hradec), Nový Bydžov U19 – Jablonec (9.30), Nový Bydžov U17 – Jablonec (11.30), Nový Bydžov U19 – Chlumec B muži (13.30), Nový Bydžov muži – Náchod (15.30 vše UT Nový Bydžov-Chudonice).

LEDNÍ HOKEJ

Extraliga junioři: Mountfield HK – Pardubice (12.45).

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: Slavia Hradec – Praha (8), Slavia Hradec – Hostivař (13 obojí sport. hala TJ Slavia Orlická kotlina).

VODNÍ PÓLO

I. liga mini žáků a žákyň (bazén HK-Eliščino nábř.).

VOLEJBAL

I. liga ženy: Slavia Hradec – České Budějovice (10).

Český pohár žáci (9 obojí sport. hala Slavie HK Orlická kotlina).

Extraliga muži U22: Slavia Hradec – Kolín (10), Slavia Hradec – Prosek (16 obojí sport. hala Pouchov).

Hradec Králové: Ve sport. hale Třebeš od 8 hodin pořádá Sokol Třebeš volejbalový turnaj.

Neděle 22. ledna

BASKETBAL

Liga U14: Sokol Pražské Předměstí – Brandýs B (13.30 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Sdružený Vč přebor U12: Sokol Pražské Předměstí – Litomyšl (9.30 a 11.15 tělocvična tamtéž).

FLORBAL

CE liga junioři: FbC Hradec – Královské Vinohrady (17 sport. hala Třebeš).

Předměřice: Akce FBC Česká Skalice (8).

Divize muži: FBŠ Všestary – Dvůr Králové (18 obojí sport. hala Předměřice).

FOTBAL

Příprava: FC Hradec U15 – Sparta Praha (10), FC Hradec U14 – Sparta Praha (12), Třebeš U15 – soupeř v jednání (14), Třebeš U14 – Malšova Lhota (16 vše UT Všesportovní stadion), Nový Hradec st. žáci – Červený Kostelec (10), Třebeš – Heřmanův Městec (12), FC Hradec juniorky – Chotusice (14 vše UT Slavia Hradec), Nový Bydžov U11 – Nový Bydžov U12 (12), Nový Bydžov U12 – Neratovice (14), Nový Bydžov U13 – Kolín (14 vše UT Nový Bydžov-Chudonice).

HALOVÝ FOTBAL

Hradec Králové: Od 8.45 hodin ve sport. hale Třebeš pořádá Sokol Třebeš turnaj mladších přípravek.

LEDNÍ HOKEJ

Tipsport extraliga: Liberec - Muntfield HK (16) zápas textově na www.onlajny.com

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Hradec Králové: Slavnostní zahájení jubilejní 20. Olympiády dětí a mládeže se koná od 14 hodin v ČPP Aréně.

ŠACHY

II. liga: Slavia Hradec – ŠK Lípa (TJ Slavia Orlická kotlina) od 10 hodin.

Krajská soutěž: ŠŠPM Lipky HK C – Rychnov C (ZŠ J. Gočára), Slavia Hradec C – Třebechovice B (TJ Slavia Orlická kotlina), Nový Bydžov B – Hostinné (sokolovna) vše od 9 hodin.

VODNÍ PÓLO

I. liga mini žáků a žákyň (bazén HK-Eliščino nábř.).

VOLEJBAL

Extraliga muži U22: Slavia Hradec – Zlín (12), Slavia Hradec – Benátky n. J. (15 obojí sport. hala Pouchov).

Český pohár žáci (9 sport. hala Slavie HK Orlická kotlina).

Krajský přebor ženy: Třebechovice – Hronov (10 a 13).

