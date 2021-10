Poznámka: Zájemci o zveřejnění sportovních akcí a utkání v této rubrice je mohou zasílat nejdéle do středy aktuálního týdne na e-mail lubomir.doudera@tiscali.cz

OP starší elévové: Slavia Hradec B – Třebechovice (10), Stěžery – Třebeš C chlapci (10), Nepolisy – Kobylice (10), Kunčice – Červeněves/Skřivany (10).

Okresní přebor: Chlumec C – Malšova Lhota, Červeněves – Prasek, Libřice – Lovčice (vše 16).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.