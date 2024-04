/POZVÁNKY/ Druhý dubnový víkend, co se týká sportovního zápolení, nabídne v královéhradeckém okrese především velké množství fotbalových zápasů. Ale možno navštívit i jiný sport jako například basketbal, florbal, pozemní hokej, šipky, cyklistiku, hokejbal, moderní gymnastiku či šachy.

Pátek 12. dubna

BASKETBAL

Extraliga U19 play off: Sokol Hradec – Chomutov (19 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

Nový Bydžov: 10. ročník Galavečer RMSK Cidlina Nový Bydžov (18 Jiráskovo divadlo).

Sobota 13. dubna

BASKETBAL

Sdružený Vč přebor U12: Sokol Hradec – Přelouč (9 a 10.45).

Vč liga ženy play off: Sokol Hradec B – Pardubičky (12.30), Vysoká – Trutnov C (15 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

CYKLISTIKA

Hradec Králové: Decathlon Hradec Králové – Prima Cup cyklistické závody, start Malé náměstí pro trasy A, B a C (9.30, 11 a 12 hodin), dětské závody start 9.45 hodin v okolí kempu Stříbrný rybník.

FLORBAL

Hradec Králové: Kvalifikace MČR starších žáků (8 sport. hala Třebeš).

Liga amatérů Královéhradecka baráž a finále (8 sport. hala Předměřice).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: FC Hradec Králové - Slovácko (18 O2 TV Sport).

Divize: Slavia Hradec – Benešov (10.30).

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec B – Vlašim (10 a 12.15 hř. Bavlna).

Česká liga žáci U15 a U14: FC Hradec – Ústí n. L. (11 a 13 hř. Háječek).

II. liga dorostenky: Třebeš – Mělník (14.30).

Krajský přebor: Třebeš – Solnice, Libčany – Dobruška (obojí 17).

I. A třída: Vysoká – Kostelec n. O. (10.15), Nový Hradec – Broumov (10.30), Slavia Hradec B – Nový Bydžov B (13.30), Kunčice – Miletín, Třebechovice – Vrchlabí (obojí 17).

I. B třída: Chlumec C – Nepolisy (10.15), Lok. Hradec – Javornice, Předměřice – Malšova Lhota, Černilov – Meziměstí (vše 17).

Krajský přebor st. dorost U19: Stěžery – Třebechovice, Černilov – Č. Meziříčí/Nové Město (obojí 13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Chlumec/RMSK B – Malšova Lhota 10 hř. Lovčice), Předměřice – Dobruška/Opočno (13.30).

Krajský přebor st. žáci U15: Černilov/Smiřice – Hořice (13.30).

Okresní přebor: Kobylice – Lovčice, Sendražice – Nechanice, Libřice – Vysoká B, Lhota p. L. – Olympia Hradec (vše 17).

III. třída východ: Jeníkovice – Malšova Lhota B, Probluz – Stěžery B, Neděliště – Dohalice B (vše 17).

III. třída západ: Boharyně – Lužec, Dobřenice – Klamoš, Ohnišťany – Syrovátka, Kratonohy – Převýšov, Starý Bydžov – Červeněves (vše 17).

OP st. žáci: Roudnice/Kratonohy – Skřivany/Červeněves (14 hř. Kratonohy).

OP ml. žáci: Malšova Lhota B – Kunčice (9.30), Libčany – Třebechovice (10).

OP st. přípravka: Červeněves/Skřivany – Vysoká B (9.30), Černilov – Chlumec B (10), Smiřice B – Kosičky (10).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Třebechovice (9.30) účast: Třebechovice, Malšovice, Černilov, Libčany, Kunčice; hř. Předměřice (10) účast: Předměřice/Loko HK A a B, Prasek, Nechanice; hř. Dobřenice (10) účast: Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L., Chlumec B, Nepolisy; hř. Slavia HK (13.30) účast: Slavia HK B a C, FC Hradec, FC Hradec dívky.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: Slavia Hradec – Litice (10).

Extraliga ženy: Slavia Hradec – Mnichovice (13).

Liga starší žákyně: Slavia Hradec – Mnichovice (17 vše hř. Farářství).

ŠIPKY

Hradec Králové: Turnaj c elektronických šipkách (17.15 Šipkařský klub Rychtářka Věkoše).

Neděle 14. dubna

BASKETBAL

Vč liga ženy play off: Vítěz 1K – vítěz 2K (10 sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

Česká liga dorost U19 a U17: RMSK Cidlina Nový Bydžov – České Budějovice B (11 a 13.15).

Česká divize žáci U15 a U14: Třebeš – Svitavy (10 a 12), Slavia Hradec – Admira Praha (10 a 12).

Česká divize žáci U13+U12: Slavia Hradec – Vysoké Mýto (14.30).

I. liga ml. a st. žákyně: FC Hradec – ABC Braník (10 a 12).

II. liga ženy: FC Hradec – Líšeň (14 vše hř. Olympia HK).

I. A třída: Stěžery – Trutnov B (17).

Krajský přebor ml. dorost U17: Dohalice – Jaroměř/Velichovky, Lhota p. L. – Kostelec n. O./Častolovice (obojí 14).

Krajský přebor st. žáci U15: Předměřice – Dvůr Králové/Bílá Třenešná (10), Třebechovice – Úpice/Rtyně (13.30).

Okresní přebor: Dohalice – Malšovice, Skřivany B – Prasek, Roudnice B – Nový Hradec B (vše 17).

III. třída východ: Kunčice B – Hořiněves, Loko Hradec B – Smiřice, Slavia Hradec C – Libčany B (vše 17).

III. třída západ: Nepolisy B – Myštěves (17).

OP dorost OFS Nymburk: Prasek – Městec Králové (10.15).

OP st. žáci OFS Nymburk: Lovčice/Chlumec – Poříčany dívky (14).

OP st. žáci: Kunčice/RMSK Cidlina C – Probluz (14.30).

OP ml. žáci: Smiřice – FC Hradec dívky (10), Lhota p. L. – Nepolisy (10), Skřivany/Červeněves – Černilov (14.30).

OP st. přípravka: Dohalice – Malšova Lhota C (10), Slavia Hradec B – Libčany (10), Lhota p. L. – Kunčice (11), Prasek – FC Hradec dívky (13.30), Stěžery – Slavia Hradec C (15).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Malšova Lhota (10) účast: Malšova Lhota A a B, Roudnice/Kratonohy A a B; hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Vysoká A a B.

HOKEJBAL

Extraliga: HBC Hradec Králové 1988 – Letohrad (11 hř. Orel).

MODERNÍ GYMNASTIKA

Hradec Králové: AJUR závody (7 sport. hala Třebeš).

POZEMNÍ HOKEJ

Liga dorostenci: Slavia Hradec – Plzeň Litice (17 hř. Farářství).

ŠACHY

Zápasy: ŠK Lípa B - Třebechovice (Hostinec Malý Růžek), ŠK Lípa C ORTEX Hradec - Rychnov B (Ortex), Nový Bydžov - Jaroměř (sokolovna) vše od 9 hodin.

