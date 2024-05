/POZVÁNKY/ První májový víkend přinese v královéhradeckém okrese především fotbalové zápasy v rámci probíhající jarní části mistrovských soutěží. Z ostatních sportů bude k vidění basketbal, pozemní hokej či tancování.

Otevřený trénink fotbalistů FC Hradec Králové. | Video: Deník/Petr Tomeš

Pátek 3. května

BASKETBAL

MČR U17: Sokol Hradec – Jičín (11), Tygři Praha – USK Praha (13.15), HB Basket – Ústí n. L. (15.30), slavnostní zahájení (17.15), Žabiny Brno – BA Sparta (18 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

Okresní přebor: Prasek – Lovčice (17.30).

OP ml. žáci: Nechanice – FC Hradec dívky (17).

OP st. přípravka: Kosičky – Malšova Lhota C (17).

AŠSK turnaj 6. a 7. třídy – 6 týmů (8 UT Slavia HK).

Sobota 4. května

BASKETBAL

MČR U17: Zápasy (10, 12.15, 14.30 a 16.45 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Regionální liga: Sokol Pražské Předměstí HK – Mladá Boleslav (16 tělocvična TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

Divize: RMSK Cidlina Nový Bydžov – Kosmonosy (17).

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec – Chrudim B (10 a 12.15 hř. Olympia HK).

Česká liga žáci U13+U12: Třebeš – Orlicko (14).

I. liga dorostenky: FC Hradec – Pardubice (16 hř. Olympia HK).

II. liga st. žákyně: Třebeš – Roudnice (12).

I. A třída: Nový Hradec – Stěžery (10.30), Roudnice – Železnice (17).

I. B třída: Kosičky – Sobotka, Malšova Lhota – Zdelov (obojí 17).

Krajská soutěž st. dorost U19: Stěžery – Černilov (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Smiřice/Černilov – Nemošice, Předměřice – Hořice, Nový Hradec/Vysoká – Kostelec/Častolovice (vše 13.30), Dohalice – Police (14).

Okresní přebor: Vysoká B – Roudnice B, Nechanice – Nový Hradec B, Lhota p. L. – Kobylice, Dohalice – Libřice, Malšovice – Skřivany B (vše 17).

III. třída východ: Slavia Hradec C – Probluz (10.15), Loko Hradec B – Neděliště (14), Libčany B – Jeníkovice, Smiřice – Kunčice B (obojí 17).

III. třída západ: Převýšov – Lužec (14), Syrovátka – Klamoš, Nové Město n. C. – Boharyně, Starý Bydžov – Nepolisy B, Červeněves – Kratonohy, Myštěves – Dobřenice (vše 17).

OP st. žáci: Stěžery – FC Hradec dívky (11), Roudnice/Kratonohy – Prasek (14 hř. Kratonohy).

OP ml. žáci: Nepolisy – Smiřice (10), Kunčice – Černilov (12).

OP st. přípravka: Vysoká B – Slavia Hradec B (10), Černilov – Třebeš dívky B (10), Vysoká – Hořiněves (11.45), Slavia Hradec C – Předměřice (13.30), Kratonohy/Roudnice – Smiřice B (14.45 hř. Roudnice).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Dohalice (10) účast: Smiřice, Dohalice, Slavia Hradec B a C; hř. Nechanice (10) účast: Prasek, Nechanice, Červeněves/Skřivany, RMSK Cidlina N. Bydžov; hř. Kunčice (10) účast: Libčany, Kunčice, Nový Hradec A a B; hř. Roudnice (12.45) účast: Roudnice/Kratonohy A a B, Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L.; hř. Černilov (13) účast: Třebechovice, Malšovice, Černilov, Předměřice/Loko HK A a B; hř. Vysoká (13.45) účast: Vysoká A a B, Malšova Lhota A a B.

POZEMNÍ HOKEJ

Extraliga muži a ženy: Slavia Hradec – Rakovník (11 a 13).

Liga starší žákyně: Slavia Hradec - Rakovník (17 vše hř. Farářství).

TANEČNÍ SPORT

Hradec Králové: Taneční skupina roku (7 sport. hala Třebeš).

Neděle 5. května

BASKETBAL

MČR U17: Zápasy o 7. místo (8.30), o 5. místo (10.30), o 3. místo (12.45), finále o 1. místo (15), vyhlášení výsledků (17 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Regionální liga a Vč přebor: Sokol Hradec – Svitavy (9 a 11 tělocvična TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA o Evropu 1. kolo: FC Hradec Králové – SK Sigma Olomouc (15).

Česká fotbalová liga: Chlumec – Mladá Boleslav B (10.15).

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Tempo Praha (10 a 12.15).

II. liga ženy: FC Hradec – Prague Raptors (14 hř. Olympia HK).

Krajský přebor: Chlumec B – Solnice (14).

I. A třída: Třebeš B – Kostelec n. O. (17).

I. B třída: Nepolisy – Úpice, Skřivany – Jičín B (obojí 17).

Krajská soutěž st. dorost U19: Třebechovice – N. Paka/St. Paka (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Stěžery – Lhota p. L. (13.30).

III. třída východ: Dohalice B – Stěžery B, Malšova Lhota B – Hořiněves (obojí 17).OP dorost OFS Nymburk: Nepolisy – Sadská (10.15).OP st. žáci: Probluz – Nový Hradec/Vysoká (10).OP ml. žáci: Lhota p. L. – Nový Hradec (10), Dobřenice/Rohoznice – Malšova Lhota B (10), Vysoká B – Skřivany/Červeněves (17.30).OP st. přípravka: FC Hradec dívky – Smiřice (10.30 hř. Nový HK), Lhota p. L. – Třebechovice (11), Kunčice – Prasek (14.30), Libčany – Stěžery (14.30).OP ml. přípravka: Turnaj hř. Třebeš (9) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, FC Hradec, FC Hradec dívky; hř. Nepolisy (14.30) účast: Chlumec B, Nepolisy, Stěžery A a B.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga dorostenci: Slavia Hradec – Hostivař (17 hř. Farářství).

TANEČNÍ SPORT

Hradec Králové: Taneční skupina roku (7 sport. hala Třebeš).

