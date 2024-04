/POZVÁNKY/ O třetím dubnovém víkendu se bude v královéhradeckém okrese konat velké množství sportovních událostí, kterým tradičně vévodí fotbal. Na své si ale přijdou i milovníci basketbalu, volejbalu, šachů, turistiky, florbalu, karate či pozemního hokeje.

Pátek 19. dubna

BASKETBAL

ŽBL play off o 3. místo – druhý zápas: Sokol Hradec Králové – KP Tany Brno (17).

Liga U19: Sokol Hradec Králové – Zlín (19 obojí sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

I. A třída: Třebeš B – Kunčice (17.30).

Okresní přebor: Olympia Hradec – Libřice, Nechanice – Roudnice B (obojí 18).

OP st. přípravka: Kosičky - Probluz (17).

Sobota 20. dubna

BASKETBAL

Sdružený OP a VP U13: Sokol Hradec Králové – Náchod (9), Přelouč – Pardubice (11), poražení K1 – poražení K2 (13), vítězové K1 – vítězové K2 (15).

Extraliga U14: Sokol Hradec Králové – Žabiny Brno (18 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FLORBAL

Zápasy junioři Sokol Předměřice (8 sport. hala).

FOTBAL

Česká liga dorost U19 a U17: FC Hradec Králové – Táborsko (11 a 13.15 hř. Bavlna).

Česká divize dorost U19 a U17: Slavia Hradec Králové – Viktoria Žižkov B (10 a 12.15 hř. Olympia HK), Třebeš – Trutnov (10 a 12.15).

Česká liga žáci U15 a U14: RMSK Cidlina Nový Bydžov – Bohemians Praha (10 a 12).

I. liga dorostenky: FC Hradec Králové – Dukla Praha (13 hř. Nechanice).

I. A třída: Nový Hradec – Vysoká (10.30), RMSK Cidlina Nový Bydžov B – Kostelec n. O. (17 hř. Hlušice).

I. B třída: Nepolisy – Sobotka, Skřivany – Stará Paka (obojí 10.15), Kosičky – Kocbeře, Malšova Lhota – České Meziříčí (obojí 17).

Krajský přebor ml. dorost U17: Smiřice/Černilov – Nové Město (12), Stěžery – Choceň (13.30), Slavia Hradec Králové B – Orlicko (14.30).

Krajský přebor st. žáci U15: Chlumec/RMSK Cidlina N. Bydžov B – Jičín (10 hř. Klamoš).

Okresní přebor: Prasek – Sendražice (10), Dohalice – Kobylice (13), Malšovice – Lhota p. L., Vysoká B – Skřivany B (obojí 17).

III. třída východ: Slavia Hradec C – Neděliště (10.15), Libčany B – Loko Hradec B, Smiřice – Probluz, Stěžery B – Jeníkovice (vše 17).

III. třída západ: Červeněves – Nové Město n. C. (10.15), Ohnišťany – Převýšov, Starý Bydžov - Boharyně (obojí14), Syrovátka – Dobřenice (17).

OP dorost OFS Nymburk: Nepolisy – Stratov/Litol B (13.30).

OP ml. žáci: Stěžery – Lhota p. L. (10), Třebechovice – Skřivany/Červeněves (10).

OP st. přípravka: Smiřice – Slavia Hradec B (10), Vysoká B – Předměřice (10), Libčany – Lhota p. L. (10), Kratonohy/Roudnice – Černilov (10 hř. Kratonohy), Vysoká – Dohalice (11.45), Slavia Hradec C – Prasek (13.30).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Dohalice (9.30) účast: Smiřice, Dohalice, Červeněves/Skřivany, RMSK Cidlina N. Bydžov; hř. Nechanice (10) účast: Prasek, Nechanice, Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L.; hř. Vysoká (13.45) účast: Vysoká A a B, Slavia Hradec B a C; hř. Třebeš (15) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, Stěžery A a B.

KARATE

Hradec Králové: Seminář karate (9.30 sport. hala Třebeš).

ŠACHY

Šárovcova Lhota: 21. ročník turnaje O Lhoteckého krále (9 Obecní hospoda).

TURISTICKÝ ZÁVOD

Hradec Králové: TOM Nezmaři Předměřice n. L. pořádá od 10 hodin u rybníku Biřička na Novém Hradci turistický závod. Kategorie nejmladší žactvo až dospělí, délka tratě 2 až 6 km.

VOLEJBAL

Extraliga muži U20: Slavia Hradec Králové – Nymburk (10), Slavia Hradec Králové – Velké Meziříčí (16 obojí sport. hala Pouchov).

Neděle 21. dubna

BASKETBAL

Sdružený Vč přebor U11: Sokol Hradec Králové – Pardubice (9 a 10.45).

Extraliga U14: Sokol Hradec Králové – KP Brno (12.30 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Liberec - FC Hradec Králové (15 O2 TV Fotbal).

Česká fotbalová liga: Chlumec – Most (10.15), FC Hradec Králové B – Mladá Boleslav B (10.15 hř. Slavia HK).

Divize: RMSK Cidlina Nový Bydžov – Dobrovice (17).

Česká divize žáci U13+U12: Třebeš – Admira Praha (10).

Krajský přebor: Chlumec B – Libčany (14).

I. A třída: Roudnice – Stěžery (17).

Krajský přebor st. dorost U19: Nový Hradec – RMSK Cidlina Nový Bydžov B (13).

Krajská soutěž st. dorost U19: Třebechovice – Železnice/Valdice (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Malšova Lhota – Lhota p. L. (14).

Krajský přebor st. žáci U15: Malšova Lhota – Předměřice (11.15).

Okresní přebor: Nový Hradec B – Lovčice (16.30).III. třída východ: Malšova Lhota B – Kunčice B, Hořiněves – Dohalice B (obojí 17).III. třída západ: Klamoš – Lužec n. C. (14).OP dorost OFS Nymburk: Červeněves/Skřivany – Milovice (13.30).OP st. žáci: Probluz – FC Hradec dívky (10), Roudnice/Kratonohy – Stěžery (14.30), Skřivany/Červeněves – Kunčice/RMSK N. Bydžov C (14.30).OP ml. žáci: Smiřice – FC Hradec dívky (10), Nepolisy – Nový Hradec (10), Vysoká B – Malšova Lhota B (18).OP st. přípravka: FC Hradec dívky – Červeněves/Skřivany (10 hř. Nový HK), Kunčice – Třebechovice (14.30).OP ml. přípravka: Turnaj hř. Libčany (10) účast: Libčany, Kunčice, Předměřice/Loko HK A a B; hř. Roudnice (10) účast: Roudnice/Kratonohy A a B, Třebechovice, Malšovice, Černilov; hř. Nepolisy (14.30) účast: Chlumec B, Nepolisy, Nový Hradec A a B.

KARATE

Hradec Králové: Seminář karate (9.30 sport. hala Třebeš).

POZEMNÍ HOKEJ

Liga dorostenci: Slavia Hradec Králové – Mnichovice (17 hř. Farářství).

VOLEJBAL

Extraliga muži U20: Slavia Hradec Králové – Šlapanice (9), Slavia Hradec Králové – Svitavy (15 obojí sport. hala Pouchov).

Lubomír Douděra