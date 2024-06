/POZVÁNKY/ Ve znamení fotbalu bude probíhat nadcházející sportovní víkend v královéhradeckém okrese. Vedle toho má fanoušek na výběr ještě z jednoho zápasu basketbalu, volejbalu a pozemního hokeje.

Pátek 7. června

FOTBAL

Divize: Slavia Hradec – Letohrad (18).

Krajský přebor: Chlumec B – Červený Kostelec (18).

Okresní přebor: Prasek – Olympia Hradec (17.30), Nechanice – Malšovice (18).

III. třída východ: Hořiněves – Loko Hradec B (18).

OP st. přípravka: Kosičky – Kratonohy/Roudnice (17).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Červeněves (18) účast: Červeněves/Skřovany, RMSK Cidlina N. Bydžov, Předměřice/Loko HK A a B.

Sobota 8. června

FOTBAL

Česká fotbalová liga: Chlumec – Česká Lípa (10.15).

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Kolín (10 a 12.15), FC Hradec B – Bohemians Praha B (10 a 12.15 hř. Bavlna).

Krajský přebor: Libčany – Česká Skalice (17).

I. A třída: Slavia Hradec B – Nové Město n. Met. (10.15), Nový Bydžov B – Broumov (hř. Hlušice), Kunčice – Stěžery, Vysoká – Vrchlabí, Třebeš B – Trutnov B (vše 17).

I. B třída: Předměřice – Černilov (13.30), Loko Hradec – Rychnov B, Malšova Lhota – Teplice (obojí 17).

Krajský přebor st. dorost U19: Nový Bydžov B – Nový Hradec (14.30 hř. Hlušice).

Krajská soutěž st. dorost U19: Černilov – Černíkovice/Solnice (13.30), Stěžery – Červený Kostelec (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Chlumec/N. Bydžov B – Police (10 hř. Lovčice).

Krajský přebor st. žáci U15: Vysoká/Nový Hradec – Červený Kostelec (13.30 hř. Nový HK), Předměřice – Kostelec n. O. (16.30).

Okresní přebor: Kobylice – Vysoká B (14), Lovčice – Lhota p. L. (15), Sendražice – Skřivany B (17).

III. třída východ: Kunčice B – Jeníkovice (14), Neděliště – Smiřice (15.30).

III. třída západ: Klamoš – Starý Bydžov (16), Boharyně – Myštěves, Lužec – Nové Město n. C., Dobřenice – Nepolisy B, Ohnišťany – Kratonohy (vše 17).

OP dorost OFS Nymburk: Červeněves/Skřivany – Hrubý Jeseník/Křinec (10.15).

OP ml. žáci: Vysoká B – Kosičky (14.15).

OP st. přípravka: Červeněves/Skřivany – Stěžery (10), Smiřice – Lhota p. L. (10), Vysoká B – Libčany (10), Předměřice – Třebechovice (11), Vysoká – Černilov (11.45), Slavia Hradec B – Prasek (13.30), Malšova Lhota C – Třebeš dívky B (14).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Háječek (9) účast: FC Hradec A a B, Libčany, Kunčice; hř. Třebeš (9) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, Chlumec B, Nepolisy; hř. Nový Hradec (9) účast: Nový Hradec A a B, Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L.; hř. Slavia Hradec (13.30) účast: Slavia HK B a C, Roudnice/Kratonohy A a B.

Dohalice Jako Cup U19: Od 8 hodin bude rozehrán turnaj s účastí 36 týmů. Skupina A: FC Hradec, Olomouc bílá, Táborsko, Hodonín, Přelouč, Úpice; skupina B: Mladá Boleslav, Skalica, Chrudim, Neratovice, Chlumec, Komořany; skupina C: Zlín, Liberec bílá, Čáslav, Slavia Hradec, Habartov, Příbram; skupina D: Pardubice, Teplice modrá, Vítkovice, Žďár n. S., Kolín, Dohalice; skupina E: České Budějovice, Ústí n. L., Liberec modrá, Třebeš, Lázně Bohdaneč, Brno; skupina F: Olomouc modrá, Nýrsko, Warszawa, Náchod, Nemošice, Teplice žlutá.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: Slavia Hradec – Mnichovice (9 hř. Farářství).

VOLEJBAL

Krajský přebor ženy: Pouchov – Stěžery (10).

Neděle 9. června

BASKETBAL

Liga U17: Sokol Pražské Předměstí HK – Žďár (15 sport. hala Třebeš).

FOTBAL

Česká liga dorost U19 a U17: Nový Bydžov – Pardubice B (10 a 12.15).

Česká divize žáci U15 a U14: Slavia Hradec – Kolín (13 a 15).

Česká liga žáci U13+U12: FC Hradec – Meteor Praha (10 hř. Háječek).

Česká divize žáci U13+U12: Třebeš – Trutnov (10).

Krajský přebor: Třebeš – Rychnov (17).

I. B třída: Skřivany – Nová Paka (17).

Krajský přebor ml. dorost U17: Slavia Hradec B – Dobruška/Opočno (10 hř. Olympia HK), Nový Hradec/Vysoká – Babí/Č. Skalice (10 hř. Vysoká), Stěžery – Rychnov/Doudleby (13.30), Lhota p. L. – Dohalice (14), Malšova Lhota – Jaroměř/Velichovky (14).

Krajský přebor st. žáci U15: Chlumec/N. Bydžov B – Rychnov (10 hř. Chlumec), Malšova Lhota – Nové Město n. Met. (11.15).

Okresní přebor: Nový Hradec B – Dohalice, Roudnice B – Libřice (obojí 17).III. třída východ: Stěžery B – Libčany B, Malšova Lhota B – Slavia Hradec C (obojí 17).OP dorost OFS Nymburk: Prasek – Pátek (10.15).OP st. žáci: Kunčice/RMSK C – Stěžery (14).OP ml. žáci: Černilov – Libčany (10), Třebechovice – Malšova Lhota B (10), Nepolisy – Stěžery (10).OP st. přípravka: FC Hradec dívky – Kunčice (10.30 hř. Nový HK).OP ml. přípravka: Turnaj hř. Stěžery (10) účast: Stěžery A a B, Třebechovice, Malšovice, Černilov; hř. Vysoká (16.30) účast: Vysoká A a B, Prasek, Nechanice.Dohalice Jako Cup U19: Turnaj s účastí 36 týmů vyvrcholí 2. hracím dnem zápasy o konečné umístění.

Lubomír Douděra