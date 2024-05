SPORTOVNÍ VÍKEND: Plejáda fotbalů v čele s Votroky či mistrovství ČR v karate

/POZVÁNKY/ Poslední květnový víkend bude v okrese Hradec Králové, co se týká sportu, ve znamení především fotbalových soutěží, jejichž sezona se pomalu blíží do finiše. Jednoznačně největší událostí je utkání prvoligových Votroků v boji o pohárovou Evropu. Do třebešské haly zase zavítá mistrovství republiky karatistů SKIF.

Sestřih zápasu divize C Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové. | Video: Josef Bekera