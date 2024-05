/POZVÁNKY/ Třetí májový víkend bude v královéhradeckém okrese patřit výhradně fotbalu. Velkým tahákem je páteční podvečerní duel okresního přeboru mezi vedoucí hradeckou Olympií a Lovčicemi. V domácím dresu nastoupí bývalý sparťan a majitel čtrnácti ligových titulů Jiří Novotný, za hosty by měl hrát zase někdejší slávista a Votrok Karel Piták.

Fotbalový šlágr v Kuklenách. | Foto: FC Olympia HK

Pátek 17. května

FOTBAL

Okresní přebor: Prasek – Nechanice (17.30), Olympia Hradec – Lovčice (18).

OP ml. žáci: Stěžery – FC Hradec dívky (17).

OP st. přípravka: Kosičky – Hořiněves (17).

Sobota 18. května

FOTBAL

Divize: Nový Bydžov – Slavia Hradec (15).

Česká divize dorost U19 a U17: Třebeš – Jablonec B (10 a 12.15).

Česká liga žáci U13+U12: Nový Bydžov – Sparta Praha (10 hř. Chlumec).

I. A třída: Nový Hradec – Železnice (10.30), Stěžery – Vysoká, Třebeš B – Miletín (obojí 17).

I. B třída: Nepolisy – Dolní Kalná (10.15), Skřivany – L. Bělohrad B, Kosičky – Úpice (obojí 17).

Krajská soutěž st. dorost U19: Stěžery – Č. Meziříčí/N. Město (14).

Krajský přebor ml. dorost U17: Smiřice/Černilov – Kutná Hora (13.30), Předměřice – Nové Město n. M. (13.30).

Zdroj: Josef Bekera

Okresní přebor: Libřice – Kobylice, Dohalice – Sendražice, Malšovice – Roudnice B, Vysoká B – Nový Hradec B (vše 17).

III. třída východ: Slavia Hradec C – Kunčice B (10.15), Probluz – Neděliště, Smiřice – Hořiněves (obojí 17).

III. třída západ: Převýšov – Syrovátka (14), Nové Město n. C. – Kratonohy, Starý Bydžov – Ohnišťany, Červeněves – Dobřenice, Myštěves – Klamoš (vše 17).

OP dorost OFS Nymburk: Nepolisy – Poděbrady/Sokoleč (13).

OP st. žáci: Skřivany/Červeněves – FC Hradec dívky (14.30).

OP st. přípravka: Kratonohy/Roudnice – Dohalice (10), Černilov – Probluz (10), Libčany – Červeněves/Skřivany (10), Třebechovice – Stěžery (10), Slavia Hradec C – Vysoká B (13.30).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Dobřenice (10) účast: Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L., Červeněves/Skřivany, N. Bydžov; hř. Předměřice (10) účast: Předměřice/Loko HK A a B, Stěžery A a B; hř. Malšovice (10) účast: Třebechovice, Malšovice, Černilov, Slavia HK B a C.

Turnaj U9: Hřiště Slavia HK (10).

VOLEJBAL

Krajský přebor ženy: Pouchov – Chlumec (10).

Neděle 19. května

AEROBIC

Hradec Králové: Bohemia Aerobic Tour (8 sport. hala Třebeš).

Budíček v pravý čas. Úvod z říše snů i hattrick uzdraveného snajpra = kanonáda

CYKLISTIKA

Hradec Králové: Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny zve na tradiční cyklistickou akci Kola v přírodě. Vhodná je pro rodiny i ostatní zájemce všech věkových kategorií. Na trase budou na účastníky čekat různé úkoly, poté se sejdou na rytířském hradišti s nabídkou her a drobných odměn. Start je od 9.30 do 11 hodin u Zděné boudy. Buřty s sebou, bude se opékat! Více na e-mailu z.horcickova@seznam.cz či telefonu 605 211 891.

FOTBAL

UEFA Development mezinárodní turnaj žen U16: ČR – Švédsko (11 hř. Nový Bydžov).

FORTUNA:LIGA nadstavba o Evropu: Teplice – FC Hradec Králové (15 O2 TV fotbal).

Česká fotbalová liga: Chlumec – Liberec B (10.15).

Česká liga dorost U19 a U17: FC Hradec – Příbram (11 a 13.15 hř. Bavlna).

Česká divize žáci U13+U12: Třebeš – Kolín (10).

I. liga dorostenky: FC Hradec – Dukla Praha (10.30 hř. Olympia HK).

I. liga st. žákyně: FC Hradec – Slavia Praha (17 hř. Olympia HK).

Krajský přebor: Chlumec B – Dobruška (14).

I. A třída: Roudnice – Slavia Hradec B (17).

I. B třída: Chlumec C – Vrchlabí B (17).

Krajský přebor ml. dorost U17: Dohalice – Mladé Buky/Hostinné (10), Stěžery – Malšova Lhota (13.30).

Ptáček dal hattrick z postu obránce: Díky spoluhráčům to tak těžké nebylo

Okresní přebor: Lhota p. L. – Skřivany B (17).

III. třída východ: Loko Hradec B – Jeníkovice, Libčany B – Dohalice B, Stěžery B – Malšova Lhota B (vše 17).

III. třída západ: Nepolisy B – Boharyně (17).

OP dorost OFS Nymburk: Červeněves/Skřivany – Poříčany/Liblice (11).

OP st. žáci: Probluz – Roudnice/Kratonohy (10), Prasek – Nový Hradec/Vysoká B (13).

OP ml. žáci: Malšova Lhota B – Libčany (9.30), Lhota p. L. – Smiřice (10), Nepolisy – Dohalice (10), Dobřenice/Rohoznice – Skřivany/Červeněves (10), Vysoká B – Třebechovice (17.30).

OP st. přípravka: FC Hradec dívky – Slavia Hradec B (13.30 hř. Nový HK), Kunčice – Předměřice (14.30).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Kratonohy (10) účast: Roudnice/Kratonohy A a B, FC Hradec, FC Hradec dívky; hř. Libčany (10) účast: Libčany, Kunčice, Vysoká A a B; hř. Prasek (10) účast: Prasek, Nechanice, Třebeš dívky, Třebeš C; hř. Nepolisy (14.30) účast: Chlumec B, Nepolisy, Smiřice, Dohalice.

