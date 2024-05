/POZVÁNKY/ Druhý májový víkend se v královéhradeckém okrese ponese, co se týká sportovních aktivit, ve znamení fotbalu. Vedle toho ale fanoušci mohou zavítat i na pozemní hokej nebo na běžecký závod.

Sestřih z divizního utkání Nový Bydžov - Kosmonosy. | Video: Josef Bekera

Pátek 10. května

FOTBAL

OP st. žáci: Lhota p. L. – Kunčice/RMSK C (17.30).

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: Slavia Hradec – Kbely (17.30 hř. Farářství).

Sobota 11. května

BĚH

Hradec Králové: 18. ročník Hradubický běh – start v 10 hodin zastávka MHD Lipky.

FOTBAL

Divize: Slavia Hradec – Chrudim B (10.30).

Česká divize dorost U19 a U17: FC Hradec B – Kolín (10 a 12.15 hř. Bavlna).

Česká divize žáci U13+U12: Slavia Hradec – Trutnov (16).

Divize ženy: Třebeš – Svratka (16).

II. liga dorostenky: Třebeš – Sparta Praha B (10).

I. liga ml. žákyně: FC Hradec – Pardubice (13 hř. Olympia HK).

II. liga ml. žákyně: hř. Třebeš (12.30, 13.30, 14.30) účast: Trutnov, Roudnice, Sparta Praha B, Třebeš).

Krajský přebor: Libčany – Police (17).

I. A třída: Slavia Hradec B – Trutnov B (13.30), Kunčice – Roudnice, Vysoká – Miletín, N. Bydžov B – Třebeš B (hř. Hlušice), Třebechovice – Nový Hradec (vše 17).

I. B třída: Chlumec C – Kocbeře (10.15), Loko Hradec – Malšova Lhota, Předměřice – Teplice (obojí 17).

Krajský přebor st. dorost U19: Nový Hradec – Vrchlabí (13.30), N. Bydžov B – Týniště (14.30 hř. Hlušice).

Krajská soutěž st. dorost U19: Černilov – Třebechovice (13.30).

Krajský přebor ml. dorost U17: Slavia Hradec B – Pardubičky (10 hř. Olympia HK), Chlumec/N. Bydžov B – Babí/Č. Skalice (hř. Lovčice).

Krajský přebor st. žáci U15: Chlumec/N. Bydžov B – Úpice/Rtyně (10 hř. Klamoš), Vysoká/Nový Hradec – Jaroměř (10.30 hř. Nový HK), Předměřice – Broumov (13.30), Černilov/Smiřice – Nové Město (13.30).

Okresní přebor: Sendražice – Malšovice, Skřivany B – Dohalice, Libřice – Lhota p. L. (vše 17).

III. třída východ: Neděliště – Malšova Lhota B, Hořiněves – Stěžery B, Jeníkovice – Slavia Hradec C, Probluz – Loko Hradec B (vše 17).

III. třída západ: Ohnišťany – Červeněves (11), Kratonohy – Starý Bydžov, Boharyně – Syrovátka, Lužec – Myštěves (vše 17).

OP dorost OFS Nymburk: Nepolisy – Kostelní Lhota (10.15).

OP st. žáci: Prasek – Probluz (15).

OP ml. žáci: Třebechovice – Kunčice (10).

OP st. přípravka: Červeněves/Skřivany – Kunčice (10), Smiřice – Slavia Hradec C (10), Vysoká B – FC Hradec dívky (10), Smiřice B – Černilov (10), Vysoká – Kosičky (11.45), Slavia Hradec B – Třebechovice (13.30), Malšova Lhota C – Nový Hradec (14), Hořiněves – Třebeš dívky B (15.30).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Třebeš (9) účast: Třebeš dívky, Třebeš C, Vysoká A a B; hř. Prasek (10) účast: Prasek, Nechanice, Stěžery A a B; hř. Černilov (10) účast: Třebechovice, Malšovice, Černilov, Dobřenice/Rohoznice, Lhota p. L.; hř. Kratonohy (10) účast: Roudnice/Kratonohy A a B, Nový Hradec A a B; hř. Libčany (10) účast: Libčany, Kunčice, Červeněves/Skřivany, N. Bydžov.

POZEMNÍ HOKEJ

Liga starší žáci: Slavia Hradec – HC President (9).

Extraliga ženy: Slavia Hradec – Slavia Praha (14).

Extraliga muži: Slavia Hradec – Rakovník (16 vše hř. Farářství).

Neděle 12. května

FOTBAL

FORTUNA:LIGA o Evropu 2. zápas: Olomouc - FC Hradec Králové (15 O2 TV fotbal).

Česká fotbalová liga: FC Hradec B – Chlumec (10.15 hř. Slavia HK).

Česká liga dorost U19 a U17: Nový Bydžov – FC Hradec Králové (10 a 12.15).

Česká divize žáci U15 a U14: Třebeš – Orlicko (10 a 12), Slavia Hradec – ČAFC Praha (13 a 15).

Česká liga žáci U13 a U12: N. Bydžov – Jablonec (10 hř. Hlušice), FC Hradec – Bohemians Praha (10 hř. Háječek).

Krajský přebor: Třebeš – Dobruška (17).

I. B třída: Černilov - Opočno (17).

Krajský přebor ml. dorost U17: Malšova Lhota – Nový Hradec/Vysoká (14), Lhota p. L. – Rychnov/Doudleby (14).

Krajský přebor st. žáci U15: Malšova Lhota – Hořice (11.15), Třebechovice – Rychnov (13.30).

Okresní přebor: Lovčice – Vysoká B (15), Roudnice B – Olympia Hradec, Kobylice – Nechanice, Nový Hradec B – Prasek (vše 17).

III. třída východ: Dohalice B – Smiřice, Kunčice B – Libčany B (obojí 17).

III. třída západ: Klamoš – Převýšov (14), Nepolisy B – Nové Město (17).

OP dorost OFS Nymburk: Prasek – Drahelice (10.15).

OP st. žáci: Nový Hradec/Vysoká B – Skřivany/Červeněves (10.30 hř. Vysoká). Kunčice/RMSK C – Roudnice/Kratonohy (14.30).

OP st. žáci OFS Nymburk: Lovčice/Chlumec – Drahelice (10).

OP ml. žáci: Skřivany/Červeněves – Kosičky (10), Černilov – Vysoká B (10), Smiřice – Stěžery (12.30).

OP st. přípravka: Prasek – Libčany (13.30), Dohalice – Chlumec B (14).

OP ml. přípravka: Turnaj hř. Malšova Lhota (9) účast: Malšova Lhota A a B, Předměřice/Loko HK A a B; hř. Smiřice (10) účast: Smiřice, Dohalice, FC Hradec, FC Hradec dívky.

Turnaj U6: hř. Slavia HK (13).

