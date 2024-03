SPORTOVNÍ VÍKEND: Fotbalové derby na Malšáku. Volejbalisté o postup do finále

/POZVÁNKY/ Druhý březnový víkend v okrese Hradec Králové bude po sportovní stránce plný velkých zápasů. Volejbalisté Slavie mohou již dnes večer slavit postup do finále první ligy. Zítra je pak na programu velké derby fotbalové FORTUNA:LIGY mezi Votroky a úhlavním rivalem z Pardubic. Zároveň hokejisté Mountfieldu HK budou usilovat ve Vítkovicích o postup do čtvrtfinále play off Tipsport extraligy. A to není zdaleka vše, zkrátka fanoušek má z čeho vybírat.

Sestřih ze zápasu krajského přeboru Třebeš - Rychnov n. K. | Video: Sokol Třebeš