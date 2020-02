Extraliga st. žákyně U15: Sokol Hradec – Sparta Praha (9).

Extraliga juniorky U19: Sokol Hradec – Olomouc (11).

Liga st. žákyně U15: Sokol Hradec B – Trutnov (13).

Sdružený Vč přebor st. mini U13: Sokol Hradec – Trutnov B (15 a 16.45 vše sport. hala TJ Sokol Eliščino nábř.).

Sdružený Vč přebor nejm. Mini U11: Sokol Hradec A – Náchod (9 a 10.45), Sokol Hradec B – Pardubice (12.30 a 14.15).

Liga st. žáci U15: Sokol Pražské předměstí – Žďár n. S. (16 vše tělocvična TJ Sokol Eliščino nábř.).

Liga U15: Sokol Pražské Předměstí - Žďár n. S. (15.30 sport. hala Třebeš).

Florbal

Předměřice: zápasy elévové (8 sport. hala).

Fotbal

Přípravné kopačky - Hradec Králové Všesport. stadion UT: FC Hradec U18 - Mladá Boleslav (10), FC Hradec U16 - Mladá Boleslav (12), Třebeš U14 - Náchod (14).

Hradecký pohár mladší žákyně: zahájení (15.50), Hradec - Olomouc (16), Krásná Studánka - Konárovice (16), Hradec - Konárovice (16.40), Olomouc - Krásná Studánka (16.40), Hradec - Krásná Studánka (17.20), Olomouc - Konárovice (17.20), vyhlášení a předání cen (18).

Třebeš B muži - Opatovice (18).

Hradec Králové Slavia Hradec UT: Pohár KFS U17: Nový Hradec - Vysoké Mýto (12), Třebeš st. dorost - Hořice (14), Jaroměř - Nový Hradec (16), Třebeš ženy - Mnichovo Hradiště (18).

Kobylice UT (Zimní liga, přípravné kopačky): Nepolisy - Skřivany (12), Kosičky - Smiřice (15), Městec Králové - Chlumec B (17.30).

Nový Bydžov Chudonice UT (Zimní liga a přípravné kopačky): RMSK Cidlina N. Bydžov U18 - Velim U19 (10), RMSK Cidlina N. Bydžov U16 - Velim U17 (12), Pohár KFS U17: Roudnice/Kunčice - Hořice (14), Zimní liga: Chomutice - Převýšov (16), Pohár KFS U19: Třebechovice - Kunčice/Kobylice (18).

Dohalice dor. - Stěžery (15).

Halový fotbal

Hradec Králové: Ve sport. hale Třebeš od 8.15 hodin pořádá Sokol Třebeš turnaj mladší přípravek.

Jaroměř: V městské sport. hale (ul, O. Španiela) se od 9 hodin hraje meziokresní přebor Královéhradeckého KFS výběrů OFS dívek WU11 a WU13.

Stěžery: Zimní stěžerská halová liga (nafukovačka): Kunčice st. přípravka - Třebeš (13), RMSK Cidlina Nový Bydžov st. přípravka - FC Hradec U9 (14), FC Hradec dívky st. přípravka - Chlumec (15), Prasek st. žáci - Stěžery (16).

Stolní tenis

2. liga muži: Sokol Pražské Předměstí HK2 C - Orlová (10).

3. liga muži: Sokol Pražské Předměstí HK2 D - Ústí n. O. (10 obojí sokolovna Chelčického ul.).

Šachy

2. liga: Slavia Hradec - Žďár n. S. (10).

Krajská soutěž: Slavia Hradec C - Rychnov C (obojí TJ Slavia Orlická kotlina), ŠK Lípa D - Rychnov (Hostinec Malý Růžek), ŠŠPM Lipky HK - Jičín C (ZŠ J. Gočára) vše od 9 hodin.

Vodní pólo

2. liga muži: Děčín - Tábor (10), Slavia Hradec B - Stepp Praha B (11.15 obojí bazén Eliščino nábř.).

Lubomír Douděra