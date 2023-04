FOTBAL

Hradec Králové: Okresní finále SŠ a SOU (8 hř. UT Slavia HK a UT Malšák).

Hradec Králové: Aktiv OP mladší přípravky (16) a minipřípravky (16.45) se koná v Hostinci U Jelena ve Farářství.

ŠACHY

Hradec Králové: 2. bleskový turnaj pořádá ŠK Lípa od 18 hodin v Hostinci U Vacků (Kutnohorská ul. Plačice).

Okresní přebor vstupuje do jara, Chlumec C vyhlásil útok na postup do I. B třídy