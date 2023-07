/POZVÁNKY/ Poslední červencový víkend je v okrese Hradec Králové plný fotbalového zápolení všech věkových kategorií. Vedle zápasu prvoligových Votroků v Plzni se hraje například předkolo Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje, ale i spousta přípravných duelů.

sestřih gólů z utkání ČFL Chlumec n. C. - Teplice B | Video: FK Chlumec n. C.

Pátek 28. července

FOTBAL

MOL Cup předkolo: Slavia Hradec Králové – Vysoké Mýto (18).

Přípravné zápasy: Malšovice – Třebeš U19 (17 hř. Loko HK), Chlumec – Sosnowiec (17.30).

Sobota 29. července

FOTBAL

Pohár hejtmana KFS: Černilov – Třebechovice (17.30).

Přípravné zápasy: RMSK Cidlina Nový Bydžov U19 – Náchod U19 (10 hř. Chudonice), Slavia Hradec Králové B – Lázně Bohdaneč (10.15), FC Hradec Králové U15 – Slavia Praha (10 hř. Olympia HK Kukleny), RMSK Cidlina Nový Bydžov U17 – Náchod U17 (12 hř. Chudonice), Roudnice – Jičín (18).

V Bydžově vznikl Fan Club fotbalové Sparty. Jeho předseda takový zájem nečekal

Hradec Králové: Turnaj O pohár primátorky města Hradec Králové bude rozehrán od 8 hodin na čtyřech hřištích v Hradci Králové a okolí. Kategorie U12 - skupina A (hř. Opatovice): Slavia Praha, Slovácko, Brno, Kroměříž, Pardubice, Ústí n. L.; skupina B (hř. Opatovice): Táborsko, Zlín, Trnava, Sosnowiec, Most, Mladá Boleslav; skupina C (hř. Slavia HK UT): Třebíč, Sparta Praha, Vítkovice, Petržalka, FC Hradec Králové, Jablonec, Nový Bydžov. Kategorie U14 - skupina A (hř. Háječek): Písek, Ostrava, Třebíč, Trnava, FC Hradec Králové, Zlaté Moravce, Most; skupina B (hř. Háječek): Sparta Praha, Slavia Hradec Králové, Sosnowiec, Skalica, Vítkovice, Slovácko; skupina C (hř. Dohalice): Mladá Boleslav, Brno, Jablonec, Liptovský Mikuláš, Nový Bydžov, Kroměříž; skupina D (hř. Dohalice): Ústí n. L., Petržalka, Bohemians Praha, Táborsko, Zlín, Brno.

Sendražice: 25. ročník turnaje v malé kopané HA-WAL Cup pořádá Martin Hanuš zabezpečovací systémy od 8 hodin na obecním hřišti v Sendražicích.

Syrovátka: Turnaj starých gard pořádá TJ Slavoj Syrovátka od 14 hodin s účastí čtyř mužstev: Libčany, Staré Ždánice, Lhota p. L. a Syrovátka.

Neděle 30. července

FOTBAL

FORTUNA:LIGA: Plzeň – FC Hradec Králové (18) živě na O2 TV Sport.

Pohár hejtmana KFS: Malšova Lhota – Skřivany, Předměřice – Kopidlno (obojí 17), Nepolisy – Sobotka (17.30), Kosičky – Roudnice (18).

Piták nastoupil poprvé za nový tým. Lovčice hned vyhrály doma tradiční turnaj

Přípravné zápasy: FC Hradec Králové U17 – Teplice (11 hř. Olympia HK Kukleny), FC Hradec Králové U19 – Teplice (13 hř. Olympia HK Kukleny), Slavia Hradec Králové U12/13 – Vysoké Mýto (16.30), Nechanice – Smiřice (17), Lhota p. L. – Staré Ždánice (17).

Hradec Králové: Turnaj O pohár primátorky města Hradec Králové vyvrcholí od 8 hodin zápasy o konečné pořadí (hř. Opatovice, Slavia Hradec, Háječek a Dohalice).

Lubomír Douděra