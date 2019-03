Hradec Králové - Udělaly důležitý první krok, ale vyhráno zdaleka není. Hradecké basketbalistky zvládly úvodní duel čtvrtfinále ŽBL na žhavé palubovce silného Nymburka a po těsné výhře 69:67, o které rozhodla vteřinu před koncem chorvatská pivotka Buraová, se mohly radovat z cenného prvního bodu.

„Koncovka je prostě o štěstí a to stálo při nás. Máme výhru, a protože jsme ji přivezly z venkovní palubovky, máme velkou radost,“ řekla sedmnáctibodová Kristýna Minarovičová, nejlepší střelkyně „lvic“.Je to však jen první vítězství, k postupu do semifinále jsou zapotřebí ještě další dvě.