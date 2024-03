Základní část extraligy mužů stolního tenisu vrcholí. Hráči hradeckého Sokola si poradili v dohrávce 14. kola s oslabeným Libercem, díky čemuž stále živí naději na play off. Už v neděli budou chtít na domácím stole navázat na svou čtvrtou letošní výhru v duelu s Havířovem. Hrát se bude od 10:00 v herně Chelčického 201.

Sestřih: SKST Liberec – TJ Sokol PP Hradec Králové 0:3. | Video: SKST Liberec

Liberecký tým v posledních utkání postrádá kvůli reprezentačním povinnostem Egypťana Mohameda Shoumana, čehož Sokol skvěle využil. Jako první bodoval Felipe Olivares, který zdolal domácí jedničku Michala Beneše 3:1.

Tibor Špánik a Vlastimil Buben už to pak vzali rychle, oba vyhráli své dvouhry 3:0. V tabulce se Hradečtí po výhře 3:0 vyhoupli na 9. místo a ve zbývajících dvou utkáních jim půjde o všechno. O aktuálním pořadí na 8.-10. místě totiž kvůli bodové rovnosti rozhoduje skóre. Osmá pozice znamená postup do play off, zatímco tým na 10. příčce čeká baráž o udržení. Počítat se tedy bude každá vyhraná dvouhra.

Nejdříve čeká hradecké hráče souboj s Havířovem. Celek v čele s reprezentantem Tomášem Polanským je letos černým koněm v závodu o titul a v tabulce se drží na třetím stupínku. V posledním utkání však Havířovským kvůli zdravotním problémům chyběli právě zmiňovaný Tomáš Polanský a dále také Šimon Bělík s Adamem Štalzerem. Je otázkou, zda budou připraveni do nedělního utkání nastoupit, každopádně pro Sokol se tím zvětšuje šance na úspěch.

SKST Liberec – TJ Sokol PP Hradec Králové 0:3

Michal BENEŠ – Felipe OLIVARES 1:3 (-10,8,-7,-8), Jakub SEIBERT – Tibor ŠPÁNIK 0:3 (-6,-8,-7), Josef MEDEK – Vlastimil BUBEN 0:3 (-7,-6,-3).

Tabulka

1. HB Ostrov Havlíčkův Brod 17 15 0 2 0 49:21 47

2. SF SKK El Niňo Praha 16 14 0 2 0 46:13 44

3. SKST TESLA BATTERIES Havířov 15 11 0 4 0 35:25 37

4. TTC Ostrava 2016 17 10 0 7 0 36:29 37

5. SKST Liberec 16 7 0 9 0 27:34 30

6. SKST Chodov 16 6 0 10 0 32:36 28

7. KT Praha 16 6 0 10 0 28:39 28

8. TJ Ostrava KST 17 4 0 13 0 24:42 25

9. TJ Sokol PP Hradec Králové 16 4 0 12 0 23:41 24

10. NH Ostrava 16 4 0 12 0 23:43 24

- Jan Mokrejš