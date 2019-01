I. LIGA



15. kolo: Sokol Hradec Králové – ČSAD Hodonín 10:6. Sestavy a body: Sitak 3,5/ 3,5; Šlapák 3/ 4,5; Novotný 2/ 3,5; Lebeda 1,5/ 4,5 - Skořepa 3,5/ 4,5; Medvecký 1,5/ 3,5; Mocek 1/ 4,5; Brhel 0/ 3,5.



Očekávalo se těžké a vyrovnané utkání. Soupeř bojuje stejně jako Hradec o účast v závěrečném play off a v průběžné tabulce obsazoval třetí místo.

Po úvodních čtyřhrách byl stav 1:1. I v dalším průběhu bylo utkání velmi vyrovnané, souboje za stoly musely uspokojit i početné příznivce domácích. V úvodní dvouhře prohrál Šlapák se Skořepou jasně 0:3, ale Sitak srovnal v souboji s Mockem na 2:2. Po prvním kole dvouher byl stav nerozhodný 3:3, bodoval totiž i Novotný proti Brhelovi.



V další části zápasu se však prosadili hráči Sokola, kteří dokázali vyhrát čtyři zápasy v řadě a vedli 7:3. Ovšem Hodonín nesložil zbraně a korigoval na 7:5 poté, co prohráli Novotný a Lebeda. Potom ovšem uspěli Sitak se Šlapákem, čímž zvýšili vedení na 9:5. V následujícím duelu Lebeda podlehl Skořepovi 0:3, ale Šlapák zajistil desátý bod pro domácí vítězstvím nad Mockem.



16. kolo: Sokol Hradec Králové – Elizza Praha 10:3. Sestavy a body: Sitak 3,5/ 3,5; Šlapák 2,5/ 2,5; Novotný 2/ 3,5; Lebeda 2/ 3,5 - Šedivý 1,5/ 3,5; Tesárek 1,5/ 3,5; Rochowanski 0/ 3,5; Lopocha 0/ 2,5.



Domácí nedali Pražanům žádnou šanci na úspěch. V nezměněné sestavě po prohrané úvodní čtyřhře, kdy Lebeda s Novotným podlehli páru Šedivý - Tesárek 1:3, získali devět vítězství v řadě. Poté Lebeda prohrál 2:3 v koncovce pátého setu s Tesárkem a Novotný 0:3 s Šedivým, čímž hosté snížili na 9:3. Bezchybně hrající Sitak však přidal desátý bod Hradce po výhře nad Rochowanským.



Další výsledky: KST Zlín - El Niňo Praha C 10:8; Matve Uh. Ostroh - Sparta Praha 10:0; Baník Most - Baník Havířov C 9:9; Slavoj Ústí n. L. - Slezan Opava 10:2; SKST Liberec - Elizza Praha 10:4; Matve Uh. Ostroh - El Niňo Praha C 10:6; KST Zlín - Sparta Praha 10:0; Slavoj Ústí n. L. - Baník Havířov C 10:0; Baník Most - Slezan Opava 6:10; SKST Liberec - ČSAD Hodonín 10:6.

III. LIGA



15. kolo: Sokol Hradec Králové B – TJ Jičín 10:5. Sestavy a body: Pozník 4,5/ 4,5; Jakubec 2,5/ 3,5; Tuček 1,5/ 3,5; Hrunka 1,5/ 3,5 - Jirásek 2/ 4,5; Štrobl 2/ 3,5; Roček 1/ 3,5; Cinibulk 0/ 3,5.



Hráči Sokola usilují o účast v play off. V dalším utkání je prověřil soused v tabulce, čtvrtý Jičín, takže bylo jasné, že boj o postupové místo bude velmi těžký. Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří vyhráli obě úvodní čtyřhry. Ovšem po prvním kole dvouher bylo srovnáno na 3:3. Když poté hosté zvýšili náskok na 3:5, nevypadalo to s hradeckými borci nikterak slibně. K obratu zavelel David Pozník jasným vítězstvím nad Ročkem (3:0), a tím začala šňůra domácích, kteří již soupeři nepovolili ani bod, a sedmi vítězstvími otočili utkání k úspěšnému konci.



16. kolo: Sokol Hradec Králové B – TJ Stará Paka 10:3. Sestavy a body: Jakubec 3,5/ 3,5; Tuček 2,5/ 2,5; Pozník 2,5/ 3,5; Hrunka 1,5/ 3,5 - Dlabola 2/ 3,5; Vajgl 1/ 3,5; Kortus 0/ 3,5; Šajner 0/ 2,5.



Hradečtí chtěli potvrdit dobrou formu a do utkání vlétli jako uragán. Brzy vedli 4:0, následně však Dlabola snížil po vítězství nad Hrunkou. Vzápětí domácí přidali další dva body a stav byl 6:1. Ve dvou pětisetových zápasech byli úspěšnější tenisté Paky, díky čemuž snížili na 6:3. Ovšem Východočeši kontrovali ziskem čtyř bodů a vyhráli 10:3.