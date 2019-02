Východní Čechy, Pardubice - Ve Velké pardubické nosí nálepku smolaře. Ani letos nevyhrál, ale z východu Čech odjížděl spokojený. Ve vrcholu dne skončil Marek Stromský druhý, k tomu si navíc připsal triumf v Ceně Labe, kterou vyhrál s Mahonym.

128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou na dostihovém závodišti v Pardubicích. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

„Za vítězství jsem rád. Určitě to dodá další energii do dostihu,“ řekl Stromský. Úvodní nedělní klání přitom nedokončil, ale v dalších se mu dařilo. Ve Velké pardubické to stačilo na druhé místo.

„Dostih jsem si užil. Musím poděkovat Radkovi Holčákovi, který udělal s koněm kus práce. Dostih mi vyšel nádherně, chtěl jsem vyhrát, ale druhé místo beru s pokorou. Aspoň mám pro co žít a bojovat, abych vyhrál Velkou,“ prohlásil Stromský.

Krátce se dokonce s Hegnusem ocitli na přední pozici. „ To je pouze okamžik. Člověk na to nemyslí, snaží se do konce jezdit. Velká pardubická je nejtěžší dostih. Druhé místo je krásné, lepší než spadnout,“ dodal čtyřiačtyřicetiletý žokej, kterého v Pardubicích podpořili členové jeho fanklubu. „Oni to berou jako vítězství,“ usmál se.