Volejbalisté Svitav si historickou premiéru v ligové soutěži nemohli vysnít lépe. Nováček II. ligy do soutěže vstoupil dvěma výhrami na palubovce ostříleného Žďáru nad Sázavou. Dva úspěchy zaznamenali také hráči Dvora Králové nad Labem.

Volejbalisté Svitav v sobotu odehráli první ligové zápasy v historii svého klubu. A počínali si v nich více než skvěle. | Foto: volejbal TJ Svitavy

Volejbalisté Svitav zvládli nejlépe úvodní dvojzápasy nového soutěžního ročníku II. ligy skupiny B. Na palubovce Žďáru nad Sázavou si připsali plný počet šesti bodů a nebýt vložených duelů s mladíky sportovního centra mládeže, patřila by jim v průběžné tabulce vedoucí příčka.

Leč sedmnáctiletí hráči ve čtyřech předehrávkách započtených do 37. kola stihli posbírat sedm bodů a tak jim alespoň na chvíli patří post lídra soutěže.

Ostatně dvěma výhrami sezonu rozehráli také hráči Dvora Králové nad Labem, kteří výhodu domácího prostředí využili k zisku pěti bodů proti Letovicím.

Vyrovnané byly jak východočeské derby mezi Pardubicemi a Chocní, tak souboj druholigových starousedlíků z Hronova a Malé Skály.

II. liga, skupina B - 1. a 2. kolo

Hronov - Malá Skála 3:1 a 1:3

Hned o prvním hracím víkendu se potkali dva aspiranti na přední příčky a ve vzájemném souboji si body podělili. První duel pro sebe rozhodli domácí, když ztratili pouze třetí set, jinak měli zbylé sady pod kontrolou.

Odpolední bitvu rozehráli lépe Severočeši, ve druhém setu ale domácí srovnali v dramatické koncovce (29:27). Zbylé hry už ale patřily jednoznačně soupeři, když v nich Hronov uhrál pouhých 17 a 15 bodů.

Dvůr Králové n. L. - Letovice 3:1 a 3:2

Dvoráci do sezony vstoupili výborně, ačkoliv to proti neznámému soupeři neměli jednoduché. V úvodním duelu se domácí brzy dostali do vedení 2:0 na sety a po prohrané třetí sadě zvládli s přehledem tu čtvrtou (25:19).

Ve druhém souboji Dvůr dvakrát dotahoval náskok soupeře, tiebreak ale Východočeši zcela ovládli (15:9) a na své konto si tak na startu připsali pět bodů.

Volejbalisté Dvora Králové nad Labem zvládli úvodní duely nového soutěžního ročníku na jedničku.Zdroj: VK Dvůr Králové n. L.

Pardubice - Choceň 3:1 a 2:3

Krajské derby nabídlo dvě vyrovnaná utkání. V tom dopoledním zvládl Sokol první dvě hry díky lepší koncovce a po porážce ve třetí sadě také čtvrtý dramatický set urval pro sebe.

Také v odvetě se hrálo doslova o každý míč, tentokrát se ale štěstěna přiklonila na stranu hostů z Chocně. Ti pokaždé vedli a druhý bod si připsali ve zkrácené hře, kterou vyhráli 15:11.

Žďár nad Sázavou - Svitavy 1:3 a 1:3

Sobotní soupeře od sebe zeměpisně dělí necelých šedesát kilometrů, po prvním kole ale také šest bodů. Přesně tolik jich totiž ve vzájemném souboji urvali volejbalisté Svitav, když rivala přehráli dvakrát 3:1 a to ještě na jeho palubovce.

A zápasy si byly hodně podobné. Pokaždé se do vedení dostali hosté, soupeř ve druhé sadě srovnal, ale zbývající dva sety pokaždé patřily lépe připravených hráčům Svitav.

Další výsledky 1. a 2. kola: Mnichovo Hradiště - Havlíčkův Brod 1:3 a 3:1.

Vložené 37. kolo: SCM-ČVS-U17 - Pardubice 3:1, SCM-ČVS-U17 - Hronov 2:3, SCM-ČVS-U17 - Letovice 1:3, SCM-ČVS-U17 - Svitavy 3:0.

Aktuální tabulka II. ligy, skupiny B

1. SCM-ČVS-U17 4 2 0 1 1 9:7 369:361 7

2. TJ Svitavy 3 2 0 0 1 6:5 245:236 6

3. VK Dvůr Králové nad Labem 2 1 1 0 0 6:3 199:187 5

4. VK Hronov 3 1 1 0 1 7:6 284:289 5

5. TJ Sokol Letovice 3 1 0 1 1 6:7 286:292 4

6. TJ Sokol Pardubice I. 3 1 0 1 1 6:7 290:302 4

7. Volejbalový klub Malá Skála 2 1 0 0 1 4:4 190:175 3

8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2 1 0 0 1 4:4 196:190 3

9. TJ Sokol Mnichovo Hradiště 2 1 0 0 1 4:4 190:196 3

10. VK Choceň 2 0 1 0 1 4:5 200:194 2

11. TJ Žďár nad Sázavou 2 0 0 0 2 2:6 161:188 0

Program 3. a 4. kola (14. října) - sobota 10.00 a 14.00: Svitavy - Pardubice, Malá Skála - Letovice. 11.00 a 15.00: Hronov - Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod - Dvůr Králové nad Labem. Duel Choceň - Mnichovo Hradiště byl odložen na 25. listopadu.