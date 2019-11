„Hradec sice v této sezoně ještě nevyhrál, ale v létě v přípravě ukázal, že nás dokáže porazit. My musíme k utkání přistoupit zodpovědně, soustředit se na vlastní výkon a nepřizpůsobovat se soupeři. Pokud se nám to povede, tak věřím, že na výhru dosáhneme,“ uvedl asistent trenéra Martin Novák.

V roli jasného outsidera půjdou do derby Královští sokoli. Ti zatím stále čekají na první vítězný zářez a zatím sbírají pouze neúspěchy, kterých mají na svém kontě už pět. Naposledy doma prohráli s Pardubicemi o jednadvacet bodů. Svěřence trenéra Lubomíra Peterky navíc postihla v uplynulých dnech slušná marodka. Ve Svitavách nebudou moct nastoupit klíčový pivot Pavol Lošonský a ani talentovaný mladík Lukáš Kantůrek. „Když omezíme ztráty, zlepšíme doskok a obranu, věřím tomu, že budeme lepší,“ říká hradecký hráč Tomáš Mahler.

Pardubice chtějí potvrdit vítězství. Nikoliv výkon

Se stejnou bilancí. V hale na Dašické se ve středu od 17.30 střetnou Pardubice a Ústí nad Labem. Týmy, které třikrát vyhrály a dvakrát prohrály. „Soupeř se opírá hlavně o trio Šotnar, Pecka, Houška. Šotnar, který se dal bleskurychle do kupy po zranění, dává hře myšlenku. Pod košem vyčnívají Pecka a Houška. My chceme potvrdit nikoliv výkon, ale vítězství z Hradce. Na výkonu totiž máme co zlepšovat. Stále nedokážeme udržet koncentraci po celé utkání. Ještě více nás trápí nevynucené ztráty,“ říká pardubický asistent Adam Konvalinka.