Nejvýše postaveným jsou zatím Svitavy. Po domácím derby s Hradcem Králové je čeká další tým z města ležícím na Labi. Podstatně však vzdálenějším…

„Ústí po vydařeném vstupu do sezony, tahá opačnou, tří zápasovou šňůru proher. I z toho důvodu k nám přijede výborně připravené, zdravě na sebe naštvané a houževnaté družstvo. Družstvo, které bude mít velký hlad po vítězství a nic nám nedaruje od začátku až do konce zápasu,“ míní svitavský asistent Martin Blaho.

Jeho tým zažívá úplně opačné pocity.

„Nacházíme se ve fázi čtyř výher v řadě. Rádi bychom přidali nejen další ale taktéž zaznamenali progres v našem herním projevu,“ konstatuje Blaho.

Ideální protivník

Hradec Králové má další pokus na to, aby si připsal premiérovou výhru v této sezoně. Ke splnění úkolu nemůže mít lepšího soupeře. Vždyť Kolín doma pravidelně poráží v lize i v přípravě.

„Půjdeme do zápasu s maximálním nasazením. Máme dobrý pocit z našeho výkonu proti Svitavám, přestože se nám nepovedlo dotáhnout poslední čtvrtinu. Víme, že už musíme vyhrát. Co s týče kádru, Lošonský by již měl nastoupit a u Kantůrka se uvidí,“ říká hradecký kouč Lubomír Peterka.

Scalabroni se vrací

Jediným celkem, který okusí venkovní palubovku je pardubická Beksa. Pikantní bude utkání pro trenéra Kena Scalabroniho. Vždyť tým z Folimanky byl jeho posledním českým působištěm.

„USK má v týmu čtyři zahraniční hráče a všichni hrají zásadní roli. Ani s vyšším počtem cizinců se jeho styl moc nezměnil. Pořád je to hodně organizovaný tým na obou polovinách hřiště,“ má nastudováno pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho tým se ve středu večer topil v euforii po obratu v poslední vteřině.

„Klíčem k úspěchu bude počet jednoduchých košů. Kdo jich dá víc, bude tahat za delší konec. V předchozím utkání s Ústím jsme se v tomto ohledu hodně natrápili, protože jsme přistoupili na pomalejší hru Ústí, teď se zase potřebujeme vrátit do svého rytmu a prorazit dobře organizovanou hru USK. Na co naopak budeme chtít navázat, je naše defenzivní činnost,“ dodává Konvalinka.

Sobotní program

Dekstone Tuři Svitavy (3. místo (4 výhry/2 prohry) – Sluneta Ústí nad Labem (8., 3/3), od 17.45, hala Na Střelnici

Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (12., 0/6) – BC Geosan Kolín (9., 2/4), od 17.45, hala Třebeš)

USK Praha (6., 4/3) – BK JIP Pardubice (4., 4/2), od 18.00, hala Folimanka, vysílá ČT sport