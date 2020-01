Jako první z halových sportů se po Novém roce rozjede basketbal. A pěkně zostra. Platí to především pro muže Královských sokolů. Ti během ledna odehrají sedm zápasů. Po vánoční přestávce vyběhnou na palubovku také ženy hradeckých Lvic a trutnovské Lokomotivy.

KOOPERATIVA NBL

Do konce základní části zbývá šest kol. Všechna jsou na programu během ledna. Hradec hned na úvod čeká tvrdý oříšek v podobě domácího derby se svitavskými Tury, třetím týmem tabulky.

Svěřenci trenéra Lubomíra Peterky jsou zatím na solidní deváté příčce, ale na osmou už zřejmě nedosáhnou, pokud se nestane menší zázrak. Na Děčín, který je před nimi, totiž ztrácejí tři výhry. Spíše budou chtít udržet svoji aktuální pozici a jít do nadstavbové skupiny A2 s co nejvyšším počtem vítězných duelů.

RENOMIA ŽBL

Rovněž nejvyšší soutěž basketbalistek má do konce základní části půltucet kol. Rozdíl je v tom, že oproti mužům na to ženy mají takřka dva měsíce.

Jako první po pauze naskočí do bojů hradecké Lvice. Tým trenérky Romany Ptáčkové v sobotu hostí Ostravu a pokud se nestane velké překvapení na jeho úkor, měl by si připsat jubilejní desátou výhru v sezoně. Východočešky okupují třetí místo a určitě se ještě pokusí zaútočit na druhé KP Brno.

Další regionální zástupcez Trutnova je sedmý. Cílem Lokomotivy ve zbytku základní části bude tuto metu udržet, neboť na šestý Chomutov už ztrácí tři výhry.

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ

Královští sokoli v prosincovém třetím kole zvítězili na palubovce prvoligového Vyšehradu 111:64 (body HK: Sedmák 23, Pekárek 19, Ridgeway 15, Lošonský 13, O. Peterka 12, Kantůrek 11, Stamenkovič 11, Andres 4, Tresač 3), když o svém přesvědčivém vítězství rozhodli až po přestávce.

V osmifinále je čeká do třetice cesta do Prahy, kde hráli i utkání druhého kola. Tentokrát zavítají na Folimanku, kde je vyzve domácí USK, tedy celek, který před vánočními svátky v ligovém utkání na východě Čech porazili o deset bodů.

ČESKÝ POHÁR ŽEN

Soutěž dospěla už do čtvrtfinále, kde se představí obě družstva z Královéhradeckého kraje. A shodou okolností jim los přisoudil, že budou hrát proti sobě. Stane se tak ve středu 8. ledna, kdy trutnovská Lokomotiva přivítá hradecké Lvice. Ve hře bude postup do Final Four. Jednoznačným favoritem je tým z krajské metropole.

Nejbližší duely týmů z regionu

KOOPERATIVA NBL MUŽŮ

Kingspan Královští sokoli HK – Svitavy (sobota 4. ledna, 18.30)

Kolín – Kingspan Královští sokoli Hradec (sobota 11. ledna, 17.45)

Kingspan Královští sokoli HK – Děčín (středa 15. ledna, 17.30)

Nymburk – Kingspan Královští sokoli HK (sobota 18. ledna, 17.00)

RENOMIA ŽBL ŽEN

Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava (sobota 4. ledna, 16.00)

Slavia Praha – Sokol Hradec Králové (sobota 11. ledna, 17.00)

Žabiny Brno – BK Lokomotiva Trutnov (sobota 18. ledna, 17.00)

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ – osmifinále

USK Praha – Kingspan Královští sokoli HK (středa 8. ledna, 17.30)

ČESKÝ POHÁR ŽEN – čtvrtfinále

Lokomotiva Trutnov – Sokol Hradec Král. (středa 8. ledna, 19.00)