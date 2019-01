TAEKWONDO: Čtyři finálové účasti v turnaji

Hradec Králové -V říjnu se taekwondisté TJ Sokol Hradec Králové zúčastnili mezinárodního turnaje Fox cup ve Slovinském Mariboru. Turnaj byl plánován jako startovní do nové sezony, která je završena třemi šampionáty v roce 2009 (ME kadetů, ME juniorů a MS seniorů).

PRUŽNÉ TĚLO využila juniorka Lenka Moravcová (vlevo) z hradeckého Sokola k tomu, aby se probojovala až do vítězného finále. | Foto: Pavel Krejčí