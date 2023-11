Velezkušený moravskotřebovský tenista Dominik Süč s přehledem opanoval v Hradci Králové východočeský halový přebor mužů. Druhý nasazený hráč porazil ve finále turnajovou trojku Lukáše Prause, hájícího barvy pořádajícího klubu SK HIT, jasně 6:2, 6:2. Süč při cestě za prvenstvím neztratil ani jeden set.

Dominik Süč s trofejí pro vítěze. | Foto: SK HIT Hradec Králové

Ve finále čtyřhry porazila dvojice Lukáš Praus, Břetislav Lukáš (TENIS-CENTRUM DTJ HK) pár Marek Dopita (SK HIT Hradec Králové), Adam Chaloupka (LTC Vysoké Mýto) 6:2, 6:4.

Nový přeborník Dominik Süč se vítězstvím ve východočeském přeboru kvalifikoval na zimní halové mistrovství ČR mužů, které se odehraje v hale LTK Liberec od příštího pondělí 27. listopadu do 2. prosince. Tam by se měl představit i Marek Dopita, a to díky svému postavení v žebříčku. Kvalifikaci si pak zahraje Lukáš Praus.

Ve Vysokém Mýtě odehrály přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje ženy. Z dvacítky startujících byla překvapivě nejlepší Klára Svobodová z TK Pernštýn 1897 Pardubice. Ta ve finále po velké bitvě (3:6, 6:2, 7:5) přemohla první nasazenou Adélu Kroisovou z Tenisový klub Eden HK. Ve čtyřhře se z vítězství radovaly Eliška Hrabalová (TC Dvůr Králové) a Natálie Brožová (TENIS-CENTRUM DTJ HK)

Výsledky mužské dvouhry z Hradce Králové – čtvrtfinále: Dopita – Chaloupka 6:3, 7:5, Praus – Lukáš 6:3, 1:6, 6:1, Kratochvíl – Kelnar 6:3, 6:3, Süč – Fiala 6:2, 6:2. Semifinále: Praus – Dopita 7:6 (5), 6:1, Süč – Kratochvíl 6:2, 6:1. Finále: Süč – Praus 6:2, 6:2.

