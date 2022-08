Složitá situace. Ta čeká nejen futsalisty. Chrudim dlouhá léta čeká na rekonstrukci sportovní haly, a ta letos přijde. Konkrétně v lednu se uzavře a tamní sportovci si budou muset hledat jiné útočiště. To doufají, že najdou v okolních městech, kde haly jsou již zrekonstruované. Že to ale není jednoduchá situace si představitelé klubů moc dobře uvědomují…

"Připraveni na to momentálně ještě nejsme, ale budeme to muset zvládnout a učinit opatření, abychom sezonu dohráli," říká pro Deník předseda FK Chrudim, František Tichý.



Před loňskou sezonou jste slíbili, že se vrátíte zpátky na vrchol, což se celému týmu povedlo. Hodnocení tedy asi nemůže být jiné než kladné?

Já vás musím opravit. „Zpátky na vrchol“ nebyl slib, to bylo motto našeho klubu do celé sezony. Perličkou je, že toto motto vymyslel jedenáctiletý Patrik, syn pana Alexandra Zlesáka, který nám společně s jeho firmou zajišťoval k loňské sezoně grafiku. Abych se ale vrátil k původní otázce, loňská sezona byla jednou z úspěšnějších v historii klubu. Vyhráli jsme základní část dlouhodobé soutěže, ovládli Pohár SF ČR a nakonec zvítězili i v play off, čímž jsme se stali mistry republiky, oficiálně po patnácté. Na druhou stranu ale musím přiznat, že ačkoliv jsme vyhráli vše, čeho jsme se zúčastnili, sezona byla ovlivněna naší neúčastí v Lize mistrů.

Takže ročník 2021/2022 řadíte k nejúspěšnějším v historii klubu?

Uplynulou sezónu řadím k úspěšnějším. Jen pro připomenutí nejúspěšnější sezóna klubu byla v soutěžním ročníku 2008/2009, v níž A tým vyhrál základní část bez ztráty bodu, pohár FAČR, získal mistrovský titul a v Lize Mistrů postoupil mezi 16 nejlepších týmů Evropy. Navíc jsme ještě získali mistrovský titul v dorostenecké kategorii U16 a mistrovský titul v juniorské kategorii U18. Je to naše „zlatá“ sezona (úsměv).

Chrudimští futsalisté vybojovali patnáctý titul.Zdroj: FB/Futsal FIFA

Obrovské renomé

Na domácích zápasech Vás diváci vídají pravidelně, ale máte čas si užívat hru nebo se musíte věnovat spíše sponzorům a dalším partnerům?

Při utkání mám rád minimální styk s veřejností. Sedím na lavičce z pohledu hlediště v levém dolním rohu palubovky, odkud pozorně sleduji samotné utkání a vychutnávám si atmosféru. S partnery se setkávám před utkáním, případně o poločase nebo po utkání. Během utkání se věnuje partnerům minimálně vždy jeden z dalších členů našeho spolku, většinou Aleš Meloun.

Takže po zisku titulu jste si oslavy s týmem užil?

(smích) Ano, užil. Jelikož mezi našimi oficiálními titulovými oslavami byla větší prodleva, tříletá, z důvodu jednoho vítězství Sparty, následně covidu a vítězství Plzně, byly oslavy důstojné. Nicméně si vážíme i té covidové sezóny 2019/2020, kdy jsme byli vyhlášeni pouze vítězem soutěžního ročníku, protože se neodehrálo play off. V té době začala platit přísná protiepidemická opatření, a proto jsme nemohli slavit.

Souhlasíte s trenérem Condem, že obrovským „pomocníkem“ v boji o titul byly i nové posily?

Samozřejmě, ale svoji odpověď trochu rozvedu. Základem bylo už samotné skládání kádru před loňskou sezónou. V létě jsme nejprve provedli zeštíhlení kádru odchodem několika hráčů. Zde jsme si vytvořili místa pro posily. Nikam jsme nespěchali. Jediné, co jsme si dali za cíl v letním přestupovém období, bylo přivést kvalitního brankáře. To se myslím povedlo. Dudu během celé sezóny předváděl skvělé výkony.

A co další jména?

V průběhu první poloviny sezony jsme sledovali výkon našeho týmu a následně jsme přemýšleli o vhodném doplnění kádru. Začátkem roku jsme postupně přivedli Torrese, Radovanoviče a těsně před play off také Libora Gerčáka, což se ukázalo jako skvělý tah.

Jak vůbec probíhá takový výběr posil? Máte ho na starosti vy, užší vedení, nebo vše vyloženě stojí a padá na trenérovi?

Pracujeme týmově ve složení Petr Horák, Tomáš Hamsa, Felipe Conde a já. První slovo má trenér, který nám představí své požadavky. Většinou již má připraveno konkrétní jméno. Následně vstupují do hry Tomáš Hamsa a Petr Horák, kteří komunikují s našimi bývalými trenéry, hráči, agenty a snaží se získat na daného hráče, co nejvíce informací. A zároveň na konkrétní hráčský post také možné alternativy. Většinou vybíráme na jedno místo ze tří kandidátů.

Pomáhá v přestupové politice fakt, že futsalová Chrudim je historicky nejúspěšnější klub v České republice a pravidelný účastník Champions League?

Jednoznačně, dle mého je to nejdůležitější faktor! Řada nových hráčů nám před příchodem říká, že chce hrát Ligu mistrů. Není to ale jen o tom. Futsalová Chrudim má nejen v Evropě, ale doslova v celém světě obrovské renomé. Říká se, že jsme kultivovaný klub sídlící v klidném městě s příjemnými lidmi. Všechno dohromady nás činí vhodnou destinací pro zahraniční hráče.

FRANTIŠEK TICHÝ. Předseda klubu FK Chrudim při on-line rozhovoru v redakci Chrudimského deníkuZdroj: Archiv

Legendy zůstávají

Bylo z hlediska přestupů prioritou udržení stávajícího kádru?

Rozhodně. Po zisku titulu mistra České republiky jsme se rozhodli do úspěšného kádru nezasahovat, případně vhodně doplnit s ohledem na zdravotní stránku některých hráčů. Na konci sezony jsme se potýkali s několika zraněními.

Zaznamenali jste zájem jiných klubů o nějaké vaše hráče?

Já osobně jsem nikým nebyl kontaktován. Někteří hráči, kterým u nás končila smlouva, pravděpodobně nabídky od jiných klubů mohli mít.

Mají se chrudimští fanoušci obávat nějakého odchodu?

Myslím, že k obavám není důvod. Všichni hráči z loňské sezóny se zapojili do tréninkového procesu, aby byli připraveni na začátek ligové soutěže a hlavně na účast v základním kole Ligy mistrů v Severní Makedonii.

A naopak, schyluje se ještě k příchodu nějaké posily?

Může se to stát, a to, jak jsem zmínil, vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu některých hráčů. Přiznám se, že s týmem zahájili přípravu dva noví hráči.

Jak bylo těžké udržet úspěšného kouče Felipe Condeho?

Z naší strany to nebylo těžké. Zde záleželo na rozhodnutí trenéra Condeho. My jsme projevili zájem o prodloužení spolupráce hned po zisku mistrovského titulu. Trenér Conde si však vzal čas na rozmyšlenou. Důvodem bylo čekání na rozhodnutí ohledně pracovního umístění jeho ženy, která pracuje v Praze v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a bylo možné, že bude vyslána do zahraničí na dvouletou stáž. V průběhu měsíce července bylo vyhověno její žádosti o setrvání v Praze, a trenér souhlasil s podpisem prodloužení smlouvy.

Co třeba hráči Max a Roman Mareš, jaká bude jejich budoucnost? Viděl byste je jednou rád na jiných pozicích v klubu?

Roman a Max pokračují s týmem, jsou stále plnohodnotnými hráči. Samozřejmě věk nezastavíte. Kluci mají ohromné zkušenosti a již se zapojují do chodu klubu trénováním našich mládežnických týmů. Já bych je samozřejmě rád i v budoucnu viděl jako součást našeho klubu, ale toto je spíš otázka na samotné hráče a samozřejmě záleží také na jejich rozhodnutí, co chtějí po hráčské kariéře dělat.

František Tichý.Zdroj: Ivana Hošková

Futsal se zviditelní…

Přejděme k úplně jinému tématu, a to jsou finance. Svět se potýká s válkou, koronou, a tím spojenou vysokou inflací. Jaká je finanční situace klubu?

Stabilizovaná.

Nabízí se otázka, zda z klubů, které fungují v nejvyšší české futsalové soutěži, jste na tom finančně nejlépe?

Myslím si, že nejsme. Byly a jsou tady kluby, které mají vyšší rozpočet než my.

Je Champions League tou injekcí, kterou každoročně potřebujete? Je to podobné jako ve fotbale?

Liga mistrů je pro nás přínosem. Sehrajeme kvalitní zápasy, zvýší se renomé našeho klubu a máme možnost získat nové partnery. Ale jako ve fotbale to finančně zkrátka není, alespoň prozatím. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se tak brzy stalo (smích).

Pojďme ke sportovní hale, kterou čeká od ledna velká rekonstrukce a bude po řadu měsíců uzavřená. Jste na to připravení?

Připraveni na to momentálně ještě nejsme, ale budeme to muset zvládnout a učinit opatření, abychom sezonu dohráli.

Kde budete tedy hrát domácí zápasy?

Šest utkání základní části stihneme odehrát ve sportovní hale Chrudim, pět utkání plus play off bychom mohli odehrát v Heřmanově Městci. Je však ještě možné, že bychom jeden dva zápasy sehráli v nové sportovní hale v Hlinsku. Ta ale musí nejprve projít schválením SF ČR, že se zde může hrát první liga.

A pomáhá vám s tím město nebo si situaci musí vyřešit klub sám?

Co se týká města Chrudim, bohužel já osobně jsem nezaznamenal, že by nám nějakou pomoc ohledně náhradní haly nabídlo. Podle mě by mělo být logické, že pokud se plánuje na delší čas uzavření jediné velké sportovní haly, měla by někde samozřejmě vyrůst hala náhradní, byť i například nafukovací. Zde bychom mohli být i nápomocni zapůjčením sportovního povrchu.

Pro tréninkové jednotky budete moci využívat malé haly nebo řešíte jiné varianty?

Rádi bychom trénovali v Chrudimi ideálně v náhradní hale. Předzápasové tréninky budeme muset absolvovat v hale, kde budeme hrát domácí utkání, pravděpodobně tedy v Heřmanově Městci. K tréninkům musíme využívat haly, které budou mít vyhovující rozměr hřiště a podobný povrch, na kterém se budou hrát domácí mistrovská utkání.

Jednu chvíli se hodně řešila otázka, zda má město vystavět halu novou, či opravit tu stávající. Pro jakou variantu jste vy?

Od začátku řešení této problematiky jsem já osobně preferoval rekonstrukci stávající sportovní haly plus přístavbu druhé kryté haly v místě stávajícího parkoviště za sportovní halou. Stávající sportovní hala je umístěna v centru města s dobrou dostupností a ideálním řešením hlediště pro fanoušky.

Nebojíte se, že během doby, kdy Chrudim nebude hrát „doma“, se diváci odnaučí chodit na futsal?

Je to realita. O část fanoušků samozřejmě přijdeme. Ale věříme, že větší část věrných fanoušků nás bude podporovat i v náhradním domácím prostředí. Pevně věřím, že až se za čas vrátíme do nové zrekonstruované haly, tak se řady našich fanoušků rozrostou minimálně do stejných počtů jako před rekonstrukcí haly. V té době bude hodně záležet na klubu, jak se svou propagací, výkony a výsledky dokáže prezentovat.

Chrudim má největší návštěvy v lize. Souhlasíte, že přesun do jiného města může ublížit celé soutěži, tedy popularitě futsalu?

Myslím si, že ne. Samozřejmě může dojít k úbytku fanoušků na jednom místě, myšleno v Chrudimi, ale zároveň věřím, že na dalším místě, myšleno například v Heřmanově Městci případně jinde, se na nás přijdou podívat noví fanoušci. Naopak si myslím, že se futsal tímto částečně zviditelní, protože každá „senzace“ přiláká pozornost, byť může být pozitivní či negativní.

Chrudim má při futsalových zápasech největší návštěvy, ale teď se s tím budou muset rozloučit.Zdroj: Aleš Vladyka

Je to už rutina

Jak si vysvětlujete, že malý klub ze Rváčova se stal největším hegemonem napříč všemi sporty?

Je to příběh, který, doufám, ještě nemá konce. Jde o píli a pracovitost lidí, kteří se kolem mě pohybovali a pohybují. Musím říct, že jsem měl vždycky štěstí na lidi, kteří se mnou chtěli spolupracovat. Jedná se o vítězné typy, a pokud se sejde tým lidí, kteří mají stejné myšlení a chtějí něčeho svou pracovitostí dosáhnout, tak se dá prostě leccos vybudovat a těšit se z toho.

Kolik vás v klubu od založení zůstalo?

My, kteří se aktivně stále zapojujeme, jsme vlastně už jen dva – Aleš Meloun a já. Ale musím zároveň dodat, že další kluci, kteří kdysi v klubu začínali, jsou dnes našimi partnery, nebo klubu pomáhají šikovností ve svém oboru, když je potřeba něco zařídit.

Vzpomenete si často na úplné začátky?

Ano, samozřejmě vzpomínám. Například když se vyhraje mistrovský titul, případně před lukrativními zápasy v Lize mistrů, například s Barcelonou, Sportingem Lisabon, nebo při rozhovorech, kdy dostávám podobné otázky pravidelně.

Baví vás to stále stejně jako před třiceti lety?

Baví, ale pocity jsou rozdílné. Ze začátku to bylo nadšení, byli jsme mladí čekající na úspěch a hladoví po dalších vítězstvích. Teď už je to spíš taková rutina, rok od roku je těžší se motivovat na věci, které již člověk prožil. Proto je vždy super, když se objeví něco nového, nějaká nová posila, atraktivní soupeř v Lize mistrů, zisk dalších trofejí ať už u dospělých nebo u mládeže.

Určitě máte jen ty nejvyšší cíle. Takže jaký je váš sen ohledně chrudimského futsalu?

Sny máme, postoupit do Final Four UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

a zároveň zrealizovat nový projekt, ale to si zatím necháme pro nás a blízké okolí.

Co byste chtěl na závěr vzkázat divákům?

Přál bych jim, ať jsou hlavně zdraví, šťastní, najdou si cestu na naše zápasy a nejlépe již příští pátek na domácí utkání proti Olomouci. Za nás pak mohu slíbit, že se jim za věrnost pokusíme odvděčit líbivou hrou s co největším počtem vítězství.

(Radek Pecina)