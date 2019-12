V předvánočním čase byste ho nejčastěji potkali v lese. Tam to má nejraději. Coby správný myslivec si občas vystřelí na škodnou, pomáhá s výřezy vánočních stromků. Zkrátka žádný stres, kterého si jičínský rodák Tomáš Nýdrle (nar. 10. října 1988) užije během náročné sezony až až. Ta uplynulá byla z jeho pohledu výjimečná. Stal se vůbec prvním českým brokařem, jemuž se na mistrovství světa povedlo vystřílet zlato v disciplíně skeet. K tomu přidal i druhé místo na Evropských hrách. Smutným podtextem zůstává fakt, že mu ani jeden z těchto fantastických úspěchů nepomohl k účastnickému místu pro blížící se olympijské hry v Tokiu.

,,Nedá se nic dělat. Na jaře bude ještě jedna šance,“ neskládá zbraně střelec hradecké Dukly.

Malinko odbočme. Včera jste se v Brně zúčastnil pohřbu skeetařské legendy Petra Málka, stříbrného medailisty z olympiády v Sydney 2000. Jaký vás k němu pojil vztah?

Po ukončení střední školy jsem šel na vysokou do Brna. V Kometě jsem střílel s jeho syny Jakubem a Petrem. Potkávali jsme se i později na závodech Světových pohárů či mistrovství světa, protože vedl reprezentaci Kuvajtu. Byl to profesionál tělem i duší.

Víte, že mu k olympijskému stříbru pomohla podivná nominace? Kvalifikační místo pod pěti kruhy tehdy totiž vystřílel váš současný oddílový trenér Jan Sychra…

Něco jsem o tom slyšel. Pro Honzu to muselo být těžké skousnout.

Vám zatím účastnické místo pro Tokio prazvláštně uniká…

Jsou to paradoxy. Na Evropských hrách se bralo za první místo, já byl druhý. Na mistrovství světa zase žádné vypsané nebylo. Trochu smůla. V polovině května bude poslední šance na mistrovství Evropy v Paříži.

Stresuje vás to?

Člověk to v hlavě samozřejmě nosí. Na druhou stranu, (odmlčí se) v našem sportu na olympiádě nestartují jen ti nejlepší. Kvalifikační kritéria nejsou pro všechny stejné. Je to spíše mediální závod. Na světových pohárech či mistrovstvích světa je mnohem větší konkurence.

V Lonatu jste to letos všem nandal a stal se prvním českým světovým šampionem na skeetu v individuálním závodě. Uvědomujete si už, co jste vůbec dokázal?

Náš sport zase tak sledovaný není. Ale těší to.

Jste možná zbytečně skromný. Vždyť jste v anketě o Armádního sportovce roku skončil druhý za Evou Samkovou a předstihl třeba Ester Ledeckou…

Ještě že ten sjezd Světového poháru vyhrála až teď v prosinci. (směje se) Jinak to byla fajn společenská akce. Šlo o ocenění za celoroční dřinu. Vážím si toho, v Dukle je řada skvělých sportovců.

Momentálně relaxujete. Kdy se do přípravy na nadcházející sezonu vrhnete naplno?

V polovině ledna odlétáme na soustředění na Kypr. Před květnovým mistrovstvím Evropy bych měl střílet tři těžké závody. Mělo by mi to pomoci k vyladění formy.

Budou to nervy?

Jde o poslední šanci se kvalifikovat na olympiádu. Půjde o všechno, musím to zvládnout hlavně v hlavě.

Málek bral stříbro, Sychra zůstal doma



Muži v černém. Enkláva brokařů hradecké Dukly včera vyrazila do Brna. Důvod byl prostý – poslední rozloučení s bývalým reprezentantem v disciplíně skeet a úspěšným trenérem Petrem Málkem. Ten nedávno v 58 letech nenadále zemřel v dalekém Kuvajtu, kde vedl tamní reprezentaci sportovních střelců.



Jan Sychra, další legenda českého skeetu, jej zažil jako trenéra, reprezentačního kolegu i soupeře. V roce 200O mu dokonce Málek vyfoukl účast na OH v Sydney, kde posléze vybojoval stříbro. ,,Tenkrát to bolelo. Já jsem vystřílel kvota plac a jel Petr. Na druhou stranu jsem zase já pod jeho vedením, když v roce 1995 přerušil kariéru, vyhrál závod Světového poháru a letěl na olympiádu do Atlanty,“ přibližuje Sychra. Coby reprezentanti mají na kontě společný světový titul v týmech, na soustředěních spolu trávili spoustu času. ,,Nikdy nezapomenu na úsměvnou historku s naším parťákem Broňou Bechyňským. Byl jsem pro ně dva benjamínek. Oni to vedli a často se pošťuchovali. V nadsázce pak často opakovali: „Tobě, ty hajzlíku, na pohřeb ani nepřijdu, protože mi to neoplatíš“. V duchu se tomu pořád směju. Jeho smrt mě ale opravdu zaskočila. Byl to neskutečný profík.“