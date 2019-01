Pardubice – Jako domeček z karet…Čeští basketbalisté postavili na hlavu všechny předpoklady.

Mistrovství Evropy U16: Česko - Polsko | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Odborníci měli jasno. Favority jejich skupiny na mistrovství světa do 16 let bylo Španělsko a Řecko. Oni si to měli rozdat v posledním utkání s Polskem o zbývající volnou vstupenku do osmifinálové „grupy“. A platil pouze fakt, že s poslední utkání hráli s Polskem. Jenže už o nic nešlo. Češi totiž před tímto utkáním vyhráli skupinu!

Reprezentační kouč šestnáctky PETR TREML při hodnocení základní skupiny několikrát použil větu: Je to sen…

Pane trenére, váš tým absolvoval ve třech dnech tři zápasy. Tři vítězné zápasy. Vaši svěřenci se obdivuhodně vyrovnali s nemocí, která je napadla. Zdá se to nebo vaší svěřenci mají nepřeberné množství sil?

Paradoxně nám nemoc pomohla. Problémy nás ještě více stmelily. Těsně před mistrovstvím kluci byli hodně přepadeni z toho, že Adam Pecháček je kvůli ní mimo hru. Nicméně si řekli, že budou bojovat i za něj. Na šampionátu vystupují jako výborný tým i parta mimo hřiště.

V každém utkání jste si vyzkoušeli jinou variantu. Favorizované Španělsko váš náskok dotahovalo, proti Řecku jste nepolevili ani za vedení o patnáct a Polsku jste sebrali výhru v závěru. Byl to záměr?

(úsměv) To samozřejmě nebyl. Nejraději bychom každého soupeře smázli jako Řeky. Zase tak nemusíme ty vyrovnané koncovky. Na druhou stranu divákům se musí líbit, když se hraje o vítězství do poslední vteřiny. A samozřejmě, když vyhrajeme. To jsou stejně jako my v euforii. Každopádně pro nás může býti prospěšné, že jsme si před osmifinálovou skupinou vyzkoušeli různé varianty.

Zmínil jste diváky. Domácí prostředí vždy přidává pořádajícímu týmu nějaké to procento. Jaké je to v případě Pardubic a Hradce Králové?

Čísly se to nedá vyjádřit. Nejmarkantnější to bylo v prvním utkání. Kluci v závěru proti Španělsku už sotva tahali nohy, protože to tempo zápasu bylo obrovské. Diváci je však vybičovali a oni ze sebe vyždímali poslední zbytky. A možná ještě více než v nich bylo. Před Řeckem nabrali obrovské sebevědomí, až jsem je místy nepoznával.

Pro váš tým je také důležité to, že máte ve svém středu tři hráče z pořádajících Pardubic. Motivace Peterky, Šouly, Šoukala asi nemůže být vyšší…

Ano. Zmíněné trio je v ještě specifičtější roli. Hrají v domácí hale, mají v ochozech hodně příbuzných. Původně jsem trochu obavy z domácího prostředí, ovšem po základní části mohu směle prohlásit, že je to jen pozitivum. Nejen oni setřásli velmi rychle nervozitu a naopak hrát před svými jim pomáhá k nejlepším výkonům kariéry.

Od prvních minut mistrovství bezvadně funguje symbioza mezi hráči a obecenstvem, souhlasíte?

Naprosto. V kritických chvílích kluci dostávají injekci v podobě bouřlivého povzbuzování a naopak soupeř znervózní. Jako třeba Španělé při střelbě trestných hodů. Hráči si pak za odměnu za svojí bojovnost a vůli po vítězství vysloužili ovace ve stoje. Podobné děkovačky na závěr a nekonečný aplaus. To si asi nepředstavovali, že je potká už v šestnácti.

Před šampionátem jste vyjádřil jednu myšlenku. Cituji: „V této kategorii, když slabší tým porazí silného, tak se může dostat na delší vítěznou vlnu.“ Je to právě váš případ?

Pochopitelně bychom byli velice rádi. Proto jsme nechtěli ani v utkání s Polskem, když už nám výsledkově o nic nešlo, nechtěli z vítězné vlny seskočit. Říkali jsme si totiž, že kdybychom z ní spadli, mohli bychom letět po té skluzavce rychle dolů. Doufám, že se nám vítěznou sérii podaří ještě prodloužit.