Hradec Králové - V areálu rybníka Biřička se uskutečnil již 33. ročník Hradeckého krosu, který pořádala Tělovýchovná jednota LIGA 100 Hradec Králové.

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Vlach

Nejrychlejší časy na desetikilometrové trati zaběhli Kamil Krunka z Nového Města nad Metují (33 minut, 16 sekund) a Lucie Maršánová z Hvězdy SKP Pardubice (36:30), která zlepšila traťový rekord o téměř 50 vteřin! O další rekordní zápisy se postarali František Krátký a Blanka Paulů.

Výsledky: Muži do 34 let: 1. Krunka (SK Nové Město n. M.) 33:16, 2. Šacl (Eleven Run Team Nové Město na Mor.) 33:38, 3. Křeček (Eleven Run Team Kolín) 35:35, 4. Kahánek (AC TJ Jičín) 40:30, 5. Krůtek (TJ SKP Valdice) 59:18; kat. 35 až 44 let: 1. Uchytil (KPA Pardubice) 38:49, 2. Heller (Hradec Králové) 38:27, 3. Novotný (BK Vysoká n. L.) 39:52; kat. 55 až 64 let: 1. Eliáš (Hvězda SKP Pardubice) 41:31, Nečas (Maratonstav Úpice) 42:13, 3. Koutník (Spartak Vrchlabí) 41:12; kat. 65 až 74 let: 1. Bříza (KRB Chrudim) 44:53, 2. Goldbach (SK Týniště n. O.) 49:17, 3. Losman (Hradec Králové) 50:50; kat. 75 let a starší: 1. Krátký (Králíky) 44:21, 2. Jantsch (Eleven Run Team Jablonec n. N.) 1:00:07, 3. Jelínek (Černilov) 1:02:33.

Ženy do 34 let: 1. Maršánová (Hvězda SKP Pardubice) 36:30, 2. Mervartová (Hradec Králové) 43:46, 3. Solánská (Maratonstav Úpice) 46:06, 4. Frýdlová (Smržov) 1:00:30; kat. 35 až 44 let: 1. Vejběrová (Cyklo Pokr Pardubice) 46:26, 2. Kozáková (Sokol Studnice) 46:11, 3. Jonášová (Hradecký spinning klub) 51:55; kat. 55 let a starší: 1. Paulů (Maratonstav Úpice) 43:17, 2. Hellerová 57:20, 3. Šternerová (ově Hradec Králové) 59:42. (sou)