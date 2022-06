Trenérka českého týmu Romana Ptáčková byla po pátečním utkání v Trutnově velice spokojená: "Jsem moc spokojená, zejména po tom dosavadním průběhu přípravy. Tedy máme devět omluvenek, několik hráček přijelo až na toto soustředění, takže to nebylo jednoduché dát dohromady. Polský tým je dobře vedený, má stejné trenéry přes čtyři roky, zatímco my jsme to tu dávali dohromady na poslední chvíli. Moc bych chtěla pochválit holky za energii a nasazení. Tyhle zápasy rozhoduje obranná fáze a tam jsme ukázali obrovskou vůli. O poločase jsme nemluvili o útoku, ale spíš o tom, že musíme vydržet v této aktivní obraně. Nemůžeme je nechávat hrát, to, co chtějí, protože Polky jsou velmi zkušený tým. Čekala jsem, že přitvrdí, což se stalo, ale rozhodlo procento střelby, kdy nám začalo padat z dálky a ony se trápily. Musíme najít týmový balanc. Řekli jsme hráčkám, že volné střely přecházet nebudeme, protože nemusí přijít další. Dole pod košem jsme zesilovali krytí, bylo vidět, že i malé hráčky chodily pomáhat a vyřešilo se to týmově. Chvílemi jsme si připadali jako cizinci na hřišti, ale určitě chci po holkách maximální nasazení, bude se hrát ve více lidech a musíme do toho dát stoprocentní energii."

Trutnov hostí reprezentační zápas basketbalistek. Lvice dnes vyzvou Polsko