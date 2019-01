Trutnov, Hradec Králové - Basketbalový oddíl BK Loko hlásí na úvod nového roku velmi povedené výsledky dívčích družstev. Vůbec nejlépe se dařilo mladším žákyním a kadetkám. Tyto celky dokázaly vyhrát oba své dosavadní zápasy, čímž před týdnem svému klubu zajistily stoprocentně úspěšný víkend v republikových soutěžích.

VÝHRAMI NAD RIVALEM z Hradce Králové si trutnovské kadetky výrazně pomohly v tabulce. Aktuálně jim s počtem pěti vítězství a sedmi porážek patří velmi nadějná sedmá příčka. | Foto: Marta Drbohlavová

TRENÉRKA STRNADOVÁ SI HRU POCHVALOVALA

Suverénně si počínaly především mladší žákyně, které po pěkných výkonech přehrály nejprve Žabiny Brno a poté i soupeře z Tišnova. Brněnské soupeřky Lokomotiva „mačkala“ od úvodních minut a při vyšší úspěšnosti střelby, včetně trestných hodů, mohl být rozdíl ještě výraznější. O den později se proti zatažené obraně Tišnova Trutnovačky rozjížděly pomaleji, ovšem díky kvalitní obraně a rychlé hře dokázaly postupně odpor soupeřek odrazit a připsat si druhou vysokou výhru.



„První soutěžní víkend v tomto roce hodnotím pozitivně hned z několika aspektů. Kromě toho, že se dvakrát vyhrálo, tak především v sobotu, byl na naši hru moc pěkný pohled. Potěšil také týmový výkon a fakt, že se v obou zápasech do střelecké tabulky zapsaly všechny nominované hráčky,“ hodnotila první duely nadstavbové části trenérka Jana Strnadová.



TRUTNOVSKÉ KADETKY NENÍ RADNO PODCEŇOVAT

Dvě překvapivá, ale o to cennější vítězství, si připsaly na své konto také trutnovské kadetky. Svěřenkyně trenéra Kapitulčina se po rozpačitém vstupu do soutěže zlepšují a po překvapivé výhře proti brněnským Žabinám nyní šokovaly krajského rivala z Hradce Králové.



Průběžně třetí tým soutěže, který měl dosud na svém kontě pouhé dvě porážky, přehrály Trutnovačky jak v domácím prostředí, tak v následné odvetě v Hradci. V obou utkáních po většinu času vedly hráčky Lokomotivy, ale hradecké basketbalistky se držely na dostřel a v poslední čtvrtině šly i do vedení. Jak v sobotu, tak v neděli ale trutnovský celek dokázal nápor rivalek odrazit a koncovky zápasů zvládl na výbornou.



„Těší mě jak dvě vítězství, tak i viditelný herní progres našeho týmu. Ani tentokrát jsme se v obou zápasech nevyvarovali krátkého výpadku, ale klíčové chvíle jsme zvládli a ukázali, že ani letos nás soupeři nemohou podceňovat,“ dodal viditelně spokojený trenér Petr Kapitulčin.





Dokonce již čtyři utkání v novém roce stihly odehrát trutnovské juniorky a starší žákyně. Nejstarší mládežnický tým zvítězil jen jednou, když na domácí palubovce přehrál tým Ostravy 75:67. Ve zbylých duelech podlehl Havířovu 68:89, Strakonicím 60:72 a pražské Spartě 58:92.



To starší žákyně mají v měsíci lednu zcela opačnou bilanci. Nejprve doma přehrály Nusle 76:38, aby pak těsně nestačily na Pardubice (75:79). Venku byl ale tým kouče Kapitulčina stoprocentní, když přivezl vítězství jak z haly Ostravy (76:43), tak Olomouce (70:50).



Suverénní vítězství a v nadstavbě teď 1. místo

BK Loko Trutnov – Žabiny Brno 88:29 (26:4, 41:13, 73:20)

Body: Boučková 21, Plašilová 19, C. Zitová 14, Kulichová 10, Cejnarová 6, Týfová 5, Křivská 4, Zahradníková 4, Vargová 2, Rosulková 2, Semelková 1.

BK Loko Trutnov – SKB Tišnov 74:27 (10:7, 29:17, 54:19)

Body: Plašilová 20, Boučková 16, Týfová 6, Semelková 6, Křivská 5, Vargová 5, Kulichová 4, C. Zitová 4, Rosulková 2, Zahradníková 2, Pecháčková 2, Cejnarová 2.



Dvě výhry kadetek v derby? Tak to se počítá

BK Loko Trutnov – Sokol Hradec Králové 59:57 (19:11, 36:26, 43:43)

Body: Linhartová 15, Hajnová 11, Finková 11, Drbohlavová 9, Votočková 8, Kuželková 3, Borsová 2, Fejfarová.

Sokol Hradec Králové – BK Loko Trutnov 59:67 (15:20, 29:40, 47:50)

Body: Drbohlavová 26, Finková 13, Hajnová 12, Linhartová 9, Votočková 5, Kuželková 2, Borsová, Kravaříková.