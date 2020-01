Potřetí dokončil legendární Rallye Dakar. A s nejlepším výsledkem. Závodník pardubického týmu Barth Racing Zdeněk Tůma slaví deváté místo.

Zdeněk Tůma. | Foto: BARTH Racing

Dostat se do elitní desítky, to byl Tůmův cíl před odjezdem na Rallye Dakar 2020. Český čtyřkolkář to dokázal. V závěrečné zkrácené etapě dojel jedenáctý a v konečném pořadí mu patří 9. místo.