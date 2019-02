Východní Čechy - Na půdě mnohonásobných českých šampiónů odvedli svitavští Dekstone Tuři ve čtvrtek dobrou práci. Přesto propásli velkou šanci.

Ilustrační foto. | Foto: FB Dekstone Tuři Svitavy

Domácí působili dva dny po dvojnásobném prodloužení v Lize mistrů unaveně. Tuři naopak nastoupili sebevědomě a díky vydatnému příspěvku mladíků odehráli vyrovnaný poločas. Rozhodl nástup do druhé poloviny, Nymburk odskočil na dvouciferný rozdíl a situaci si v závěru pohlídal (85:77). „Nesplnili jsme jeden z hlavních cílů – doskakování. Dvaadvacet útočných doskoků Nymburka a někdy i druhých, třetích i čtvrtých šancí je prostě moc,“ lamentoval trenér Lubomír Růžička.

Žádný oddech na jeho svěřence nečeká, v sobotu nastoupí v Opavě proti dalšímu soupeři z Ligy mistrů. „Je to tým, který je známý množstvím trojkových pokusů. To si budeme muset pohlídat. Potřebujeme zamezit útočnému doskoku, s nímž máme v posledních zápasech problémy a celkově zlepšit obranu. Pokud budeme hrát jako proti Nymburku, můžeme uspět,“ je přesvědčen pivot Jiří Jelínek.

Pardubice se pokusí zapomenout na nizozemský výprask. Ale pozor jejich soupeř je daleko silnější než v loňské sezoně. V čele s reprezentantem Lukášem Palyzou. „Olomoucko sestavilo velmi dobrý tým, mají hodně individuálního ofenzivního talentu. Musíme být absolutně připraveni hrát co nejlepší obranu. Bude potřeba být odolní v situacích jeden na jednoho. Z dalších činností bych zmínil doskok a zastavení jejich přechodové fáze z obrany do útoku. Co se týče našeho útoku, musíme být připraveni na změny obran, které hosté praktikují,“ konstatoval pardubický trenér Levell Sanders.

Královští Sokoli odehráli v úvodu soutěže slušné partie, přesto stále čekají na první ligové vítězství. Teď míří do Kolína, který v přípravě dvakrát porazili. ,,Soutěžní zápas bude jiný. Rozhodne momentální forma,“ uvědomuje si hradecký kouč Lubomír Peterka. Nováček bude postrádat pouze rozehrávače Petra Andrese (zánět šlach na ruce).

Program Kooperativa NBL – 5. kolo – sobota: 17.00 Pardubice – Olomoucko, 17.45 Kolín – Hradec Králové, 18.00 Opava – Svitavy. ŽBL – sobota: 13.00 Nymburk – Trutnov. Neděle: 17.00 Technic Brno – Hradec Králové.