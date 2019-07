/VIDEO/ Pošesté se stalo podhůří Orlických hor dějištěm florbalového turnaje pod širým nebem, jaký nemá v České republice obdoby.

Po generálce v podobě žákovského a dorosteneckého turnaje se od čtvrtka 4. července do soboty 6. července se v Dobrušce do hry zapojilo 174 mužkých, ženských a veteránských týmů, kteří ve složení tři plus jedna zápolili o co nejlepší umístění. Akce byla součástí projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním partnerem je Deník.