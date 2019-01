Východní Čechy - Senzační vítězství basketbalistek Hradce Králové v derby nad Trutnovem, z druhé výhry v sezoně se raduje pardubická Studánka.

Ženská basketbalová liga: Sokol Hradec Králové - Kara Trutnov. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Ženská basketbalová liga

Excelsior Ženská basketbalová liga pokračovala ve středu devatenáctým kolem. Senzace se zrodila ve východočeském derby, které naprosto opanovaly hráčky Hradce Králové. Dařilo se i pardubické Studánce, která si v duelu proti VŠE Praha připsala druhé vítězství v sezoně.

Sokol Hradec Králové – BK Kara Trutnov 85:67. Nejsladší vítězství si připsaly hráčky Hradce Králové. Úhlavního rivala v derby porazily o propastných osmnáct bodů.

„Velmi důležitá byla první čtvrtina, vstoupily jsme do utkání s obrovskou bojovností a koncentrací. Na to, jak máme mladý tým, jsme ukázaly herní vyzrálost a počínaly si jako velmi zkušené hráčky,“ usmívala se po utkání hradecká trenérka Romana Ptáčková. Jejímu týmu trochu usnadnilo situaci zranění hostující hvězdy Dariny Mišurové. Ta musela odstoupit už ve druhé čtvrtině.

„Kdyby Darina dala 30 bodů, tak třeba vyhrál Trutnov. Jenže od druhé čtvrtiny měla zdravotní problémy, a i když do té doby žádný bod nedala, určitě by se postupem času prosadila,“ uvažovala Ptáčková, která raději velebila svoje hvězdičky. Skvělý zápas odehrálo duo Bartáková – Kuthanová.

„Dala bych mezi ně rovnítko. V utkání byly nejlepší,“ pokývala hlavou hradecká trenérka. V sobotu se Východočešky představí ve Strakonicích, kde se strhne přímá bitva o pátou příčku tabulky.

„Bohužel, utkání nám nevyšlo. Soupeř nás předčil agresivitou, rychlostí a víc si věřil. Bylo vidět, že je teď Hradec v laufu,“ hodnotil třetí porážku Kary v řadě kouč hostující Martin Petrovický.

Na zranění své kapitánky se trutnovský lodivod nevymlouval. „My se hlavně po Vánocích nejsme schopni srovnat do týmového výkonu. Nedaří se kombinace. Nedaří se hra křídel, která nám nebodují a v podstatě ani nebrání. Máme s tím teď velké problémy,“ přiznal Petrovický.

Již za týden přitom čeká družstvo z Krkonoš Final Four Středoevropské ligy, k čemuž je potřeba formu vyladit do předvánoční podoby. „V sobotu v dalším derby hostíme Pardubice a do Wasserburgu bychom rádi jeli po vítězném zápase a hlavně s pocitem, že forma je zase zpátky,“ zasnil se Martin Petrovický, jenž i přes porážku nezapomněl poděkovat trutnovským fanouškům.

„Naši příznivci byli v Hradci fantastičtí. Snad na nás nezanevřou a přijdou v hojném počtu znovu,“ dodal.

BK Pliska Studánka Pardubice – VŠE Praha 85:72. Pardubické basketbalistky si připsaly na své konto druhé vítězství v sezoně. S trochou nadsázky stačí poznamenat, co to dělá za divy s týmem, když si do názvu protivníka přidá jedno písmeno. Proti VŠ Praha totální domácí propadák, teď s VŠE Praha výborný výkon.

„To, co jsme si předsevzali, holky splnily. Ubránili jsme Johnovou, která nám dala jen sedm bodů. Američanky Dotsonová a Esheová zůstaly ve střelbě osamoceny. Jejich produkci dorovnaly Březinová s Petráskovou a když se přidaly ostatní hráčky, měli jsme navrch,“ podotkl pardubický kouč Roman Chocholouš.

Studánka podala kolektivní výkon a na její basketbal se dalo po dlouhé době koukat. Pohledná akce střídala akci. Sladěnému orchestru šéfovala rozehrávačka Petrásková.

„Sabina podala nejlepší výkon v sezoně. Když holky viděly, jak jí to jde, hned si začaly více věřit. Soupeřky ji musely při střelbě více hlídat, a ona tak mohla rozhazovat míče na lépe postavené spoluhráčky. Jsem také rád, že se nám povedlo přenést pohodu z tréninku do mistrovského utkání. Děvčata se nebála vytasit nacvičené akce,“ pochvaloval si trenér.

Nejdůležitější poznatek z utkání byl ten, že Pliska tentokrát ustála zápas mentálně.

„Nezaznamenali jsme hluché místo. Pouze jednou jsme na delší dobu vypadli ze střelecké role,“ postřehl kouč.

V sobotu jeho tým čeká derby pod Krkonošemi. V Trutnově může pouze překvapit.

„Každý tým jde do utkání s námi pro povinné body. To by mohla být naše výhoda. Trutnov je trochu v krizi. Opět se ukazuje, že když se nedaří Mišurové, je poloviční. Každopádně se na derby těšíme,“ říká Roman Chocholouš.

Příští program – 20. kolo, sobota 14.30: VŠ Praha – K. Vary, 15.30: Valosun Brno – USK Praha, 17.00: Strakonice – Hradec Králové, Karlín – Slovanka, 17.30: Trutnov – Pardubice, 20.00: VŠE Praha – Frisco Brno.

