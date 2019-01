Hradec Králové - Fotbalová Tip liga čtenářů Deníku: Krajští výherci velkého podzimního finále oblíbené soutěže získali za své vydařené počínání televizor.

Europoslanec Oldřich Vlasák ocenil vítěze čtenářské Tip ligy. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Ve velkém finále podzimní části fotbalové Tip ligy byl vůbec nejlepší. Leoš Goll ze Všeně na podzim vyhrál okresní kolo na Trutnovsku a následně nenašel přemožitele ani v souboji nejlepších hráčů Královéhradeckého kraje.

Ve finálovém souboji Leoš Goll, jehož soupeři byli Jiří Kotfald (Rychnovsko), Vlasta Lelková (Náchodsko), Václav Modrý (Královéhradecko) a Dominik Věchet (Jičínsko), uhodl z pěti tipovaných utkání v systému 1, 0, 2 čtyři zápasy a získal 7 bodů (za správný tip se započítávaly 2 body, za špatný –1). K tomu trefil přesný konečný výsledek zápasu Chrudim B – Dobříkov (3:1) a poločas druholigového utkání Pardubice – Zlín (1:0),

„Byla pro mě čest reprezentovat tento region ve finálovém kole a zároveň ukázat, že i v okolí Krkonoš trochu málo fotbalu rozumíme," usmívá se podzimní král fotbalové Tip ligy na Královéhradecku.

Jste pravidelným čtenářem Deníku, a jak dlouho hrajete Tip ligu?

Pravidelným čtenářem Deníku nejsem, Tip ligu hraji po osmi letech. Před tím jsem tipoval dvě sezony.

Už jste někdy v životě vyhrál nějakou soutěž? Jaká to případně byla?

Určitě jsem vyhrál, jako malý kluk jsem hrál čáru. Nebo v Tipsportu přišla výhra 200 korun (usmívá se). Teď vážně, nikdy jsem nevyhrál tak pěkné a hodnotné ceny, jaké Tip liga nabízí.

Co říkáte cenám, které jste coby výherce v Královéhradeckém kraji obdržel od pivovaru Tambor a firmy Elektro Berry? A samozřejmě jste si odnesl i televizor.

Ceny v soutěži jsou pěkné, nebudu lhát, že za vítězstvím mě hnala vidina hlavní ceny – televizoru, která je famózní.

V okresním kole jste vyhrál tři ze čtyř kol po sobě? To je unikát! Prozraďte, jak se vám to povedlo?

Tři kola ze čtyř? Tak to byla obrovská náhoda a dávka štěstí, ještě teď, když mě to někdo připomene, nemohu tomu stále uvěřit, že se něco takového může povést. Osobně jako unikát v soutěži vyzvednu výkon kolegy, který uhádl všech deset zápasů v jednom kole.

Radil jste se s někým při vyplňování finálového kuponu?

Při vyplňování finálového tiketu jsem se s nikým neradil, vyplnil jsem ho na poslední chvíli, na popud manželky. Nevěřil jsem tomu, že bych mohl ve finále uspět a porazit velmi silné soupeře.

Kde jste si zjišťoval následné výsledky daných zápasů a věřil jste hned, že byste mohl finále vyhrát?

Výsledky jsem si zjišťoval buď přímo na hřišti, vždy jsem navštívil nějaký ten zápas. Nebo na internetu. Tam se párkrát vyskytl nějaký ten šotek, buď byl ale výsledek obrácený, jindy vznikl překlep. Takže každé pondělí jsem mířil k novinovému stánku pro Deník, ve kterém jsem si výsledky přesně zjistil.

Přijde vám televizor vhod?

Hlavní výhra přijde vhod, místečko pro ni už je připravené.

Pořadí (Královéhradecký kraj): 1. Leoš Goll 7 (2), 2. Jiří Kotfald 7 (1), 3. Vlasta Lelková 4 (2), 4. Václav Modrý 4 (1), 5. Dominik Věchet 4 (0).

Pozn.: Za jménem následuje počet bodů a počet správných výsledků a poločasů.

Tipované zápasy ve velkém finále

1. Příbram – Hradec Králové (I. liga) 0:0, 2. Pardubice – Zlín (II. liga) 2:0 (1:0), 3. Dvůr Králové – Svitavy (divize C) 0:2 (0:0), 4. Jičín – Kratonohy (KP Hradecka) 4:3 (3:0), 5. Chrudim B – Dobříkov (KP Pardubicka) 3:1 (1:1).