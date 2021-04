Kometa? To je možná silné přirovnání. Každopádně talentovaná basketbalistka Simona Fišerová v letošní sezoně prorazila mezi dospělé Lvice a stala se stabilní členkou základního kádru úspěšného týmu. V Renomia ŽBL pravidelně nastupuje na postu pivotky. Přitom původně začínala jako rozehrávačka, ale přes křídlo se postupně dostala až pod koš. Její Hradec Králové v sobotu rozehraje finálovou sérii play off proti hvězdnému USK Praha.

Je sice teprve před finálovou sérií, ale sezona se už dá hodnotit jako úspěšná?

To rozhodně, pro nás je druhé místo ohromným úspěchem. Je to vlastně nejvíc, co se dá dosáhnout. Byl to náš cíl před začátkem sezony. Takže tuhle sezonu bereme jako úspěšnou.

Možná jen trošku škoda, že to nevyšlo i v Českém poháru, kde jste ke čtvrtfinálovému zápasu na půdu KP Brno jely s marodkou zdecimovaným týmem.

Určitě nás to moc mrzí, postihla nás velká marodka. Vůbec jsme neměly hráčky ze základní pětky. Ale spíš jsme si řekly, že tedy ten pohár vypustíme a budeme se soustředit na ligové play off.

Z vašeho osobního hlediska se dá tahle sezona brát jako průlomová? Jste už členkou základního kádru, hrajete pravidelně a to nejen chvilku.

Za mě osobně stoprocentně. Jsem fakt hrozně vděčná, že jsem vůbec mohla dostat příležitost. Pivotek je málo, tak jsem dostala šanci tam. Dalo by se asi říct, že se teď cítím v týmu víc sebevědoměji a už se tolik neberu jako lavičková hráčka.

Už v každém zápase jste na palubovce delší čas. Jak si užíváte fakt, že se z vás stala stabilní členka A týmu? Přitom ještě v předešlé sezoně jste „jen“ sbírala minuty.

Užívám si to moc. Jak už jsem řekla, jsem za to ohromně vděčná, ale snažím se pořád zůstávat nohama na zemi. Stále se snažím učit od svých spoluhráček, za což jsem taky vděčná, že mohu působitv takovémto kvalitním týmu. Snažím se sbírat zkušenosti.

Cítíte na sobě, že jdete herně nahoru mezi dospělými a zároveň vám roste sebevědomí?

No, konkrétně já mám se sebevědomím docela problém. Nicméně snažím se na tom pracovat. Ráda bych řekla, že to sebevědomí jde nahoru, ale musím spíš říct, že jen velmi pomalu. Přesto věřím, že to bude lepší a lepší. Už se těším na další sezony. Co se týká herní stránky, můžu to srovnávat hlavně s kategorií U19, kde jsem v loňské sezoně hlavně hrála. Tam to byl jiný basket a i já měla jinou roli. Spíše jsem hodně bodovala, protože tam byly ode mne potřeba především body. Teď si myslím, že mám úplně jinou úlohu v týmu, že spíš jsem tam na takovou černou práci. A samozřejmě se snažím zlepšovat.

Váš tým letos moc neprohrává. V čem tkví jeho síla?

Musím říct, že nám docela chyběly vyrovnanější zápasy. Ale ani se nedivím těm našim výsledkům. Když sleduji holky na tréninku a jak spolu trénujeme, tak mě to ani nepřekvapuje. Holky neskutečně dřou, na tréninku panuje skvělá atmosféra. Jdeme do sebe, je to bojovné, ale zároveň nás to všechny tak strašně baví. Prostě maká se, dává se do toho úplně všechno. Jsem ráda, že můžu být toho součástí. Jsem z toho fakt nadšená. Je to naprosto zasloužené, protože holky to mají úplně vydřené. Nebo vlastně my to máme vydřené (usměje se).

V semifinále jste si poradily s Žabinami 3:1 na zápasy. Odpovídalo to rozložení sil?

Žabiny hrály skvěle, byla to výborná série. Co i paní trenérka říkala, tak se s tím počítalo, že to nebude jednoduché. Samozřejmě chtěly jsme vyhrát 3:0, to byl jasný cíl. Ale myslím si, že ta jedna prohra zase tak šokující nebyla a byly jsme rády, že jsme to nakonec takhle urvaly.

Před sebou máte finále s neporazitelným gigantem USK Praha, kde se asi zázraky nedají čekat. Takže hlavní snahou bude uhrát co nejpřijatelnější výsledky?

To každopádně, ale my rozhodně chceme překvapit (usměje se). Dáme to toho samozřejmě všechno a hlavně si to budeme chtít užít, protože sezona byla docela krátká. Zkrátka budeme chtít předvést pěkný basket.

V domácím zápase základní části jste s evropským velikánem prohrály pouze šest bodů (79:85). Dá se vůbec něco takového zopakovat? Nebo USK k tomu teď přistoupí úplně jinak?

Právě tenhle zápas nás hodně povzbudil, jsme si vědomy, že s USK můžeme hrát i vyrovnaněji. I právě proto do toho jdeme s odhodláním, že bychom Pražanky chtěly co nejvíce potrápit, když už to jednou takhle vyšlo.

Program finálové série play off Renomia ŽBL

1. zápas: USK Praha – Sokol Hradec Králové (sobota 10. 4., 17.00)

2. zápas: Sokol Hradec Králové – USK Praha (úterý 13. 4., 16.30)

3. zápas: USK Praha – Sokol Hradec Králové (pátek 16. 4., 17.00)

Případný 4. zápas: Sokol Hradec Králové – USK Praha (neděle 18. 4.)

Případný 5. zápas: USK Praha – Sokol Hradec Králové (úterý 20. 4., 17.00)