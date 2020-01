Nejprve se v hale na Eliščině nábřeží představily místní Lvice, které v rámci 14. kola Renomia ŽBL přivítaly Ostravu. Hodinu po skončení jejich duelu pak Královští sokoli ve východočeském derby Kooperativa NBL hostili rozjeté Svitavy.

Kingspan Královští sokoli – Dekstone Tuři Svitavy 102:107 (52:56).

V atraktivním souboji Hradečtí nebyli od vítězství daleko. Nastříleli 102 bodů, jenže 107 jich inkasovali, což je strašně moc, pokud chtějí mít lepší výsledky. Přitom první novoroční utkání nezačali špatně a úvodní periodu ovládli výsledkem 31:22.

„Vaz nám zlomila druhá čtvrtina, kdy jsme dostali 34 bodů. Hráči se navíc nechali zbytečně rozhodit děním na palubovce. Hosté si to pak kontrolovali a dostali se až na patnáctibodové vedení. Ještě jsme zabojovali a něco nám tam spadlo. Kdybychom na konci trefili dvě střely a nenechali si dát dva hrozně laciné koše, mohlo to být zajímavější. Ale když to sečtu,v této přestřelce lépe bránily Svitavy, proto vyhrály,“ měl po vcelku těsné porážce jasno Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Sokol Hradec Králové – SBŠ Ostrava 91:48 (46:32).

Renomia Ženská basketbalová liga měla na sobotní program přichystánu pouze předehrávku čtrnáctého kola. Ta se týkala hráček Sokola Hradec Králové, jež v domácí hale hostily SBŠ Ostrava. Tedy tým, s nímž před vánočními svátky sehrály poslední duel roku 2019.

Tehdy na palubovce slezského soupeře vyhrály hladce o dvaadvacet bodů 89:67. Z vítězství se radovaly i tentokrát, když před svými fanoušky ostravský celek pořádně rozložily. Konečné skóre 91:48 a výsledný rozdíl třiačtyřiceti bodů hovoří více než jasně.

Trutnovské basketbalistky se lednové premiéry dočkají ve středu, kdy ve sportovní hale při ZŠ Komenského od 19 hodin přivítají právě Hradecké lvice. To vše v rámci čtvrtfinále Českého poháru. Zbylé dvojice tvoří Žabiny Brno – Slovanka MB, Slavia Praha – Chomutov a Ostrava – KP Brno.